Trước khi Jack bị bóc phốt 'bắt cá nhiều tay', đã có con, nam ca sĩ cũng thích... nói đạo lý!

Ca sĩ Jack, có tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, sở hữu giọng hát luyến âm cực hay sinh năm 1997, quê ở Bến Tre. Với tài năng và nhan sắc hiếm có, Jack sở hữu một lượng fan đông nhất nhì showbiz.

Trong chuyện đời tư, Jack lại khá kín tiếng, vậy nên scandal nổ ra giữa đêm 7/8, tố anh chàng 'bắt cá hai tay' và đã có con với Thiên An nhưng không nhận trách nhiệm đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Theo đó, một tài khoản có tên T.V. đã đăng một bài khá dài, cho biết mình đang trong mối quan hệ tình cảm với Jack, nhưng anh chàng này đã có con và quen cùng lúc nhiều người khác.

T.V chia sẻ: "Mình hoàn toàn sụp đổ khi biết được Thiên An cũng không hề biết sự tồn tại của mình. Và điều khủng khiếp hơn nữa là trong cùng 1 khoảng thời gian, Jack quen một lúc 2 người. Mình được biết chị an mang thai vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2020. Trong thời gian mang thai, chị An nói với mình là sống tại nhà Jack, mình thực sự không nhờ trong khoảng thời gian đó Jack vẫn hẹn mình đến nhà một cách thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mình cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi Jack có thể là con người vô tình đến vậy, không có trách nhiệm như một người đàn ông mình vẫn mong chờ, và mình bất ngờ hơn nữa khi biết có 1 người con gái khác cũng đang trong mối quan hệ với Jack, chị An đã nói cho mình biết. Bạn ấy tên Q và quen Jack vào mùng 4 tết âm lịch, tức ngày 15/2/2020. Vậy là mùng 1, Jack gặp mình, mùng 4 Jack gặp Q".

Ngay lập tức, hàng loạt từ khóa: "jack", "jack bị tố yêu nhiều người làm bạn gái có bầu rồi chối bỏ trách nhiệm", "jack làm bạn gái có bầu", "dram jack", "bạn gái jack là ai",... đã lọt top tìm kiếm trên facebook và nhiều nền tảng khác.

Sau nghi vấn trong đêm, đến trưa nay, chính Thiên An đã lên tiếng khẳng định mọi việc đều là sự thật.

Cô nàng cho biết: "Mình và anh Jack ( Trịnh Trần Phuơng Tuấn) quen nhau đến nay là hơn 2 năm rồi.Tụi mình quen nhau cả 2 gia đình đều biết , chấp nhận cho chúng mình quen nhau. Ngay cả bạn bè 2 bên cũng đều biết sự hiện diện của nhau.

Tụi mình có 1 bé gái xinh xắn chào đời vào 1/4/2021. Nhưng trong quá trình yêu nhau mình và anh ngày càng bất đồng quan điểm và không còn tiếng nói chung nên khi mình sanh Sol (tên ở nhà) đuợc 20 ngày thì cũng chấm dứt mối quan hệ với anh vào ngày 22/4/2021".

Sau khi chia tay, cô mới biết được rằng trong quá trình quen mình, Jack đã hẹn hò với nhiều người khác. Sau khi 'đường ai nấy đi', anh chỉ chu cấp cho 2 mẹ con Thiên An đúng... 5 triệu đồng.

Trước scandal lớn nhất trong sự nghiệp, dân mạng còn phát hiện ra rằng Jack khá thích 'nói đạo lý'.

Cụ thể, trong một bài phỏng vấn vào tháng 10/2019 với báo Thanh niên, Jack đã chia sẻ về chuyện tình cảm của mình.

Nam ca sĩ cho biết: "Hiện tại, tôi chưa nghĩ đến việc có người yêu. Nhiều khi nhìn fan mình đứng duới mưa, dằm mưa… bao nhiêu thôi tôi đã thấy đủ rồi. Nếu bây giờ còn dành thời gian cho người khác nữa thì tôi không biết mình làm được gì cho đối phương. Nhiều khi con gái cần một người đàn ông lịch sự, an toàn… Nếu mình không làm được thì đừng cố".

Trước những phát ngôn của anh chàng, dân mạng lại càng bức xúc hơn, khi anh luôn tỏ ra mình là người lịch thiệp, rõ ràng trong chuyện tình cảm, nhưng thực tế lại hoàn toàn đối nghịch: Quen 3 người 1 lúc, không có trách nhiệm với con gái của mình.

Hiện những thông tin về Jack vẫn đang thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng./.