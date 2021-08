Trên MXH tối ngày 7/8 bất ngờ xuất hiện một bài đăng của cô gái tên T.V với nội dung tố ca sĩ đình đám Jack 'bắt cá hai tay' và đã có con với cô.

Theo đó, T.V khẳng định đã có mối quan hệ tình cảm với jack từ tháng 3/2020. Nhưng cô tình cờ phát hiện ra Jack đã có bạn gái tin đồn là Thiên An - nữ chính trong MV 'Sóng Gió'. Từ đây, cô phát hiện ra nhiều bí mật giữa hai người.

Nguyên văn bài đăng được tài khoản T.V chia sẻ:

Để khẳng định những gì mình nói là sự thật, tài khoản này còn đăng tải kèm với bài đăng là hàng loạt tin nhắn khẳng định cùng tấm ảnh được cho là Jack đang cởi trần:

Trên trang cá nhân, T.V bày tỏ: "Mình hoàn toàn sụp đổ khi biết được Thiên An cũng không hề biết sự tồn tại của mình. Và điều khủng khiếp hơn nữa là trong cùng 1 khoảng thời gian, Jack quen một lúc 2 người. Mình được biết chị an mang thai vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2020. Trong thời gian mang thai, chị An nói với mình là sống tại nhà Jack, mình thực sự không nhờ trong khoảng thời gian đó Jack vẫn hẹn mình đến nhà một cách thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mình cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi Jack có thể là con người vô tình đến vậy, không có trách nhiệm như một người đàn ông mình vẫn mong chờ, và mình bất ngờ hơn nữa khi biết có 1 người con gái khác cũng đang trong mối quan hệ với Jack, chị An đã nói cho mình biết. Bạn ấy tên Q và quen Jack vào mùng 4 tết âm lịch, tức ngày 15/2/2020. Vậy là mùng 1, Jack gặp mình, mùng 4 Jack gặp Q".

Tuy đây mới chỉ là thông tin một chiều từ phía T.V và chưa có gì minh chứng, nhưng ngay trong đêm, hàng loạt từ khóa: "jack", "jack bị tố yêu nhiều người làm bạn gái có bầu rồi chối bỏ trách nhiệm", "jack làm bạn gái có bầu", "dram jack", "bạn gái jack là ai",... đã lọt top tìm kiếm trên facebook và nhiều nền tảng khác.

Hiện trên nhiều trang, bài đăng trên đã bị xóa, nhưng nhiều cư dân mạng đã nhanh tay chụp lại được và vẫn được lan truyền mạnh mẽ trên facebook.