Xót xa cảnh bàn thờ lập vội của nam thanh niên xấu số bị dìm chết tại Nhật Bản

Tối 2/8, một vụ án giết người dã man tại Nhật Bản đã làm rúng động dư luận Việt, vì người quay và đăng tải đoạn video với những lời lẽ man rợ là... người Việt Nam.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin rằng: "Có một người đàn ông nước ngoài đang chết đuối trên sông”. Cảnh sát ngay lập tức có mặt và cấp cứu nhưng nạn nhân không may đã ngừng tim phổi trước đó. Nam thanh niên xấu số bị dìm chết ở Nhật xác nhận là anh T.T.Đ.A, sinh năm 1999, quê Hải Phòng, là du học sinh tại đất nước này.

Được biết, do xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người nên Đ.A bị đánh đập dã man trước khi bị đạp xuống sông Dotonbori. Trong sáng nay, trang Yahoo News Japan đã công bố kết quả khám nghiệm tử thi nam sinh Việt bị dìm chết xuống sông tại Osaka, Nhật Bản.

Khoảnh khắc kinh hoàng nam sinh người Việt bị tra tấn dã man trước khi bị đạp xuống sông

Theo phía cảnh sát, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thâm tím ở khu vực đầu và cổ. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do bị ngạt thở vì đuối nước.

Vài phút trước còn vui vẻ trò chuyện, lúc sau đã xảy ra vụ án thương tâm, chấn động dư luận

Các kênh thông tấn Nhật Bản đã đăng tải nhiều thông tin về vụ việc. Trong đó, một bản tin đã đăng tải cảnh nạn nhân và hung thủ trước đó đã đi chơi cùng nhau. Không hiểu vì lí do gì mà sau đó người này lại ra tay sát hại nạn nhân man rợ đến vậy.

Người dân đến gửi hoa, tưởng niệm nạn nhân xấu số

Cảnh sát Nhật Bản đang gấp rút truy bắt đối tượng gây ra vụ án và tìm hiểu rõ nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn

Sau khi xác định được danh tính nam thanh niên xấu số bị dìm chết ở Nhật, nhiều bạn bè, đồng hương tại Nhật Bản đã lập bàn thờ cho em. Nhìn bàn thờ được lập vội mà ai nấy đều không cầm được nước mắt.