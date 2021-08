Phát hiện 4 người tử vong trong phòng ngủ bị cháy tại Thủy Nguyên, Hải Phòng

Tối 15/8, mạng xã hội xôn xao thông tin 4 người trong một gia đình tử vong do chập cháy, Theo đó, vào khoảng 6h tối cùng ngày, công an huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng đã nhận tin báo về việc tại nhà ông Nguyễn Văn Hải, sinh 1966, ở thôn 3, xã Kiền Bái, xảy ra vụ việc nghiêm trọng: 4 người trong gia đình đột ngột tử vong. Ngay sau đó, công an huyện Thủy Nguyên và công an xã Kiền Bái đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Rất đông người dân đã đến hiện trường xảy ra vụ việc

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện vợ ông Hải là bà Nguyễn Thị Thúy, sinh 1971; con gái là Nguyễn Thị Hiền, sinh 1990; con rể là Vũ Trọng Khương, sinh 1990, cùng cháu ngoại là Nguyễn Thị Tuyết Nhi, sinh 2017, đã tử vong tại khu vực phòng ngủ. Trong nhà, một số đồ đạc đã bị cháy biến dạng. Riêng ông Hải bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.





Nạn nhân được người dân phủ chiếu

Ngay trong đêm, Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Thép và Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên Nguyễn Huy Hoàng cùng lãnh đạo công an huyện Thủy Nguyên đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các mặt công tác, điều tra làm rõ vụ việc.

Sau khi thông tin sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người nhận là hàng xóm của nạn nhân, cho biết do một người vừa sử dụng thiết bị điện tử vừa sạc, dẫn tới chập cháy và xảy ra hậu quả đau lòng. Người khác cho biết, chị Nguyễn Thị Hiền đang mang thai, nên số tử vong thực chất là 5 người.

Hiện các đơn vị chức năng đã nhanh chóng phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.