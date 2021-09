Clip: Cận cảnh quy trình sản xuất găng tay y tế chuẩn quốc tế của công ty Đại Nam

Trong buổi livestream mới nhất, nữ chủ công ty Đại Nam đã chia sẻ những đoạn video, hình ảnh về quá trình sản xuất găng tay y tế trong công ty của Glove Đại Nam. Được biết, vợ chồng ông Dũng ‘lò vôi’ mới đây đã đầu tư 1 tỷ đô để xây 10 nhà máy găng tay y tế. Những lô găng tay đầu tiên đã được cung cấp cho các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bà P.H. cũng chia sẻ rằng, một nhà máy có thể sản xuất hàng chục nghìn chiếc găng tay chỉ trong vài chục phút. Nhà máy hoạt động liên tục, mỗi ngày 3 ca để kịp thời cung cấp găng tay y tế cho đội ngũ y bác sĩ đang kiên cường chống dịch.

Ngoài nhà máy găng tay, công ty Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng đứng đầu còn có nhà máy sản xuất oxy, mỗi bình đều được phát miễn phí đến tất cả người bệnh.

Việc làm đầy ý nghĩa của công ty Đại Nam đã góp sức rất lớn trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.