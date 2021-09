Trưa 22/9, người dùng mạng xã hội tiktok xôn xao chia sẻ đoạn clip 2 bạn trẻ thản nhiên làm "chuyện người lớn" nơi công cộng. Theo clip, nơi xảy ra vụ việc là một thảm cỏ, được cho là ở công viên, có rất nhiều người qua lại. Thậm chí, có không ít trẻ con đang đi chơi xung quanh. Vậy mà đôi trẻ thản nhiên làm chuyện "người lớn", bỏ mặc mọi sự chú ý của những người đang chỉ chỏ bàn tán.

Xem đoạn video trên, nhiều người không khỏi giật mình bởi sự "vô tư" của đôi bạn trẻ.

Dù chưa rõ đoạn clip được quay ở đâu, nhưng dân mạng bỗng nhắc lại vụ nam sinh thản nhiên làm chuyện người lớn khi học online xảy ra vào hơn 2 tháng trước.

Theo những gì đoạn video ghi lại, nam sinh đang có một tiết học online trên nền tảng Zoom. Không biết vì lý do gì mà cảnh anh chàng này cùng một bạn gái đang “mây mưa” trong phòng bất ngờ bị camera chiếu lên màn hình cá nhân. Sự việc xảy ra được khoảng 30s, anh chàng sau đó chắc đã phát hiện sự bất cẩn của mình nên lộ rõ vẻ mặt hoang mang, lấy vội chiếc áo che bộ phận nhạy cảm.

Trong đoạn video có thể thấy, thầy giáo của lớp học online đã nhiều lần lên tiếng nhắc nhở nam sinh và bày tỏ sự bất lực. Thầy giáo bức xúc nói: “Ông đang làm cái trò gì vậy? Dạy offline thì nó ngồi bàn cuối ôm nhau nó hôn. Dạy online nó sex ở trong lớp luôn. Bó tay!”.

Dù được coi là những hành động nhạy cảm, tế nhị nhưng 2 cặp đôi nói trên lại thản nhiên làm trước sự chứng kiến của nhiều người. Điều này đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo về vấn đề giáo dục giới tính cho giới trẻ ở bất kỳ quốc gia nào.