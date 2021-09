Clip hung thủ chém lìa đầu ở quận 7 cầm dao truy sát nạn nhân, hàng xóm sợ hãi bỏ chạy

Cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu liên quan vụ án mạng ‘thi thể lìa đầu’ ở quận 7, TP.HCM gây xôn xao dư luận.

Trước đó, chiều 26/9, dư luận xôn xao với vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quận 7. Người dân chỉ kịp nghe tiếng cãi nhau, sau đó vài phút, hung thủ đã xuống tay chém lìa đầu nạn nhân, sau đó thản nhiên cầm ném ra xa. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ án, thu giữ hung khí, đảm bảo an toàn cho lực lượng chức năng và người dân.

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm có tên Trần Huy (34 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng, ngụ tại một căn nhà trong hẻm 645 Trần Xuân Soạn, khu phố 2, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM). Nạn nhân bị Huy sát hại, cắt lìa đầu là ông H.U.V., 44 tuổi, hàng xóm với Huy trong hẻm 645 Trần Xuân Soạn.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu xác nhận nghi phạm âm tính với các chất kích thích. Tại cơ quan điều tra, Huy có biểu hiện không bình thường. Huy khai nhận do mâu thuẫn với ông V. (mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng xóm láng giềng với nhau) nên Huy đã cầm dao sang nhà ông V. sát hại nạn nhân. Gây án xong, Huy đi bộ về nhà mình, trên đường đi Huy đập phá một số cửa kiếng nhà dân, sau đó vào nhà khóa cửa lại.

Hung khí được nghi phạm sử dụng là một con dao dài hơn 30cm, sắc bén.

Tối 27-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7 đang hoàn tất hồ sơ ban đầu bàn giao vụ ‘thi thể lìa đầu’ cho Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trong đoạn clip được camera một hộ dân gần đó ghi lại, hung thủ với trạng thái không tỉnh táo, cầm dao truy sát nạn nhân. Những người dân xung quanh ngay lập tức báo công an, đồng thời sợ hãi bỏ chạy. Đoạn clip cũng ghi lại được cảnh hung thủ đã cầm phần đầu ném đi một cách man rợ.

