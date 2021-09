Khánh Vy là ai? Có tài năng như nào để thay thế MC Diệp Chi dẫn 'Đường lên đỉnh Olympia'?

Theo lịch phát sóng mới nhất, trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21 sẽ được bỏ ngỏ tới tận tháng 11. Trong thông báo mới nhất, trang fanpage của chương trình vừa úp mở thông tin về vị trí MC. Theo đó, Khánh Vy có thể sẽ đồng hành cùng Olympia và MC Ngọc Huy trong năm thứ 22, thay thế cho MC Diệp Chi.

Nguyên văn bài đăng trên Fanpage: “Nghe nói cô ấy sẽ đồng hành cùng Olympia và MC Ngọc Huy trong Olympia 22. Thực hư thế nào có ai biết không?”.

Trước đó, MC Diệp Chi và Ngọc Huy đã đồng hành với nhau từ mùa Olympia năm thứ 17 kể từ khi nhà báo Tùng Chi rời vị trí dẫn chương trình.

Trước nhiều bình luận mong đợi của khán giả, Fanpage chương trình đã thông báo, Khánh Vy trở thành MC chính thức của "Đường lên đỉnh Olympia 2022": "Cô ấy là Trần Khánh Vy, sinh năm 1999. Cô ấy sẽ tiếp bước MC Diệp Chi người chị tiền bối cùng quê cha Nghệ An để chính thức trở thành người dẫn chương trình của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 cùng MC Ngọc Huy".

Khánh Vy là ai?

Khánh Vy sinh năm 1999, quê ở Nghệ An. Cô nàng nổi lên từ clip nói 7 thứ tiếng, từng là nữ sinh ưu tú của lớp 12C5 chuyên Anh, trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ngoài khả năng “bắn” liên thanh 7 thứ tiếng, Khánh Vy còn khiến cư dân mạng ngưỡng mộ bởi thành tích học tập khủng của mình: Liên tục đạt nhiều giải thưởng về tiếng anh ngay khi còn học THPT, cộng tác cho Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An cùng hàng loạt chức vụ khác.

Sau khi nổi tiếng, cô nàng không hề tự kiêu mà nỗ lực học tập, trau dồi và phát triển bản thân. Nhờ thực lực của mình, cô được cộng tác với VTV7 trong nhiều chương trình liên quan tới Tiếng Anh như IELTS On The Go, Follow Us, Crack’em up, 8 IELTS,.. Cô gây thiện cảm với khán giả với lối dẫn vừa thông minh, vừa nhẹ nhàng, duyên dáng lại tự nhiên sân khấu.

Năm hot girl Nghệ An 18 tuổi, cô đã được chọn để dẫn chương trình thời sự của VTC1 mang tên “Thế giới nghiêng” và trở thành MC thời sự nhỏ tuổi nhất thời điểm bấy giờ.

Ngoài Facebook, Khánh Vy còn lập một trang Youtube riêng để hướng dẫn cách học Tiếng Anh sao cho hiệu quả. Tất cả clip đều được cô đầu tư, chăm chút tỉ mỉ, cẩn thận. Hiện tại, kênh Youtube của cô đã có 1,35 triệu lượt đăng ký.

Một vài thành tích mà Khánh Vy đạt được:

- Đỗ cấp 3 chuyên Anh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) với tổng điểm xếp thứ 14 toàn khối (năm 2014).

- Đạt giải 3 Học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh và được tuyển thẳng vào 4 trường đại học; thi đại học đạt 28.13 điểm và quyết định chọn theo học tại Học viện Ngoại giao Việt Nam.

- Clip 7 thứ tiếng viral ngoài sức tưởng tượng, như trở thành người khác chỉ sau một đêm. Đây cũng là dấu mốc đặc biệt giúp tên tuổi của Khánh Vy được nhiều người biết đến (năm 2016).

- Là khách mời số đầu tiên của chương trình 8IELTS (bây giờ là IELTS Face off) và cũng là lần đầu tiên được đặt chân vào Đài truyền hình Việt Nam (năm 2016).

- Nhận đề cử giải VTV Awards 2016 ở hạng mục Nhân vật Ấn tượng của năm (năm 2016).

- Đại diện Việt Nam sang Nhật Bản phỏng vấn dàn sao Hollywood của phim Vệ binh dải ngân hà; Tháp tùng các đầu bếp nước ngoài, trong đó có chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp Thế giới tại Liên hoan Ẩm thực Quốc tế Hội An 2017 (năm 2017).

- Dẫn chương trình Thế giới nghiêng - Bản tin Thời sự Quốc tế ở VTC1; Đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình của 3 show VTV7 - Ielts on the go, Follow us, Crack Em Up (năm 2017).

- Mua ôtô riêng cho bản thân, tặng bố mẹ một mảnh đất (năm 2018).

- Đặt chân đến 6 quốc gia Trung Quốc, Mỹ, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và đều được đi miễn phí dưới dạng đại sứ, khách mời.

- Ra mắt nhóm kín với mục đích đồng hành, giúp đỡ mọi người cùng học tiếng Anh mang tên "Cùng Khánh Vy học tiếng Anh" hiện có 40.000 người tham gia.

Nhiều netizen cho rằng, vị trí MC của chương trình được quan tâm hàng đầu như Đường Lên Đỉnh Olympia vô cùng xứng đáng cho những nỗ lực của Khánh Vy trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, để có thể thay thế được MC gạo cội như Diệp Chi, đòi hỏi cô nàng sẽ còn phải phấn đấu, học tập rất nhiều.