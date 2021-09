Nhan sắc 'không phải dạng vừa' của dàn diễn viên 'Hương vị tình thân' ngày ấy - bây giờ

“Hương vị tình thân” là một trong những phim truyền hình ăn khách nhất hiện nay. Bộ phim do NSƯT Nguyễn Danh Dũng đạo diễn. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như: Mạnh Trường, Phương Oanh, Thu Quỳnh, Doãn Quốc Đam... cùng các gương mặt gạo cội: NSND Như Quỳnh, diễn viên Võ Hoài Nam, Quách Thu Phương,...

Phim được mua kịch bản chuyển thể từ bộ phim Hàn Quốc My only one (2018) nhưng đã có sáng tạo một số chi tiết để phù hợp với văn hóa của Việt Nam.

“Hương vị tình thân” xoay quanh cuộc đời của Nam – diễn viên Phương Oanh thủ vai – một cô gái trẻ, đầy cá tính đang thực hiện những ước mơ, hoài bão thì biến cố gia đình bất ngờ ập tới: Cô phát hiện ra mình chỉ là con nuôi. Và từ đó, hàng loạt éo le, bi kịch liên tiếp xảy đến với cô gái trẻ.

Nhờ có những gương mặt gạo cội, mỗi nhân vật lại có một màu sắc riêng đã khiến người xem cuốn theo từng từng tiết bộ phim. Không chỉ quan tâm về diễn xuất, người hâm mộ còn tìm ra hình ảnh thời trẻ xinh đẹp của các diễn viên.

NSND Như Quỳnh - Bà Dần

Trong “Hương vị tình thân”, NSND Như Quỳnh vào vai người bà bị suy giảm trí nhớ, một người tần tảo, sắc sảo nuôi con. "Khi tôi làm vai diễn này, tôi nghĩ đến bà ngoại tôi, người cũng có những dấu hiệu na ná như nhân vật bà Dần. Vì thế, tôi cố gắng thể hiện thật nhất với cảm xúc của mình", NSND Như Quỳnh bày tỏ.

Tú Oanh - bà Bích

Vốn quen với bà Bích ăn mặc xuề xòa trong phim, nhiều khán giả "giật mình" khi những tấm ảnh hồi trẻ của nữ diễn viên được tiết lộ. Bà giữ cho mình nụ cười duyên, vẻ ngoài rạng rỡ, xinh đẹp cùng đôi mắt long lanh, biết nói.

Quách Thu Phương - bà Xuân

Với nhiều khán giả lớn tuổi, cái tên Quách Thu Phương có lẽ không còn quá xa lạ với các vai diễn thời trẻ. Với lợi thế ngoại hình, nữ diễn viên từng là cái tên sáng giá trong nhiều phim truyền hình với vai nữ chính. Trong đó, khán giả ấn tượng nhất với vai diễn Lan trong phim Của để dành.

NSƯT Thu Hạnh - bà Sa

NSƯT Thu Hạnh cũng là một trong những nữ diễn viên gạo cội có mặt trong Hương vị tình thân. Có thể nói trong bộ phim này, Thu Hạnh đã hoàn toàn lột xác để mô tả chính xác nhất nội tâm, diễn biến tâm lý của nhân vật. Trong phim, bà Sa nổi bật với sự mưu mô, toàn tính, nham hiểm. Khán giả càng ghét nhân vật Sa bao nhiêu, thì NSƯT Thu Hạnh đã diễn đạt bấy nhiêu.

Trước khi trở lại màn ảnh nhỏ lần này, diễn viên Thu Hạnh từng được biết đến qua nhiều phim truyền hình như Khi đàn chim trở về, Lập nghiệp, Chuyện phố phường, Bí mật Eva… Bên cạnh đó, chị cũng gặt hái thành công với nhiều giải thưởng sân khấu.

Võ Hoài Nam - ông Sinh

Ông là một nam diễn viên người Việt Nam từng nổi tiếng với vai Trọng trong bộ phim Vua bãi rác của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn năm 2002. Sau 16 năm ngừng đóng phim, vai ông Sinh trong Hương vị tình thân đã khiến diễn viên Hoài Nam lấy đi rất nhiều nước mắt của độc giả.

Ít ai biết được rằng, thời trẻ, nam diễn viên có vẻ ngoài điển trai, sống mũi cao, gương mặt góc cạnh không thua kém bất kỳ nam minh tinh nào.

Phim Hương vị tình thân được phát sóng vào 21 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 19-4.