Mới đây, cư dân mạng, nhất là sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Hà Nội) xôn xao với thông tin MC, thầy giáo Trịnh Lê Anh đã có những phát ngôn có phần thiếu tế nhị khi sinh viên xin phép nghỉ học.

Cụ thể, trong sáng 13/9, môn Tổ chức sự kiện do thầy làm giảng viên đã được khai giảng. Trước đó 1 ngày, 1 sinh viên đăng ký môn học đã gửi email xin phép thầy giáo cho nghỉ học do lý do đặc biệt. Trong mail, sinh viên này viết: "Do gia đình em đang có chuyện buồn nên em xin phép thầy cho phép em được vắng buổi học đầu tiên ngày mai ạ, Em cám ơn thầy và xin lỗi thầy rất nhiều vì không tham gia được buổi học đầu tiên ạ!".

Được biết, bà của em sinh viên này đã không may qua đời nên dù là học online, em cũng không thể tham gia buổi học. Lí do sinh viên đưa ra hoàn toàn chính đáng. Song, nam MC của Đài truyền hình Việt Nam lại có hành động khá “kém duyên”, đó là chụp lại màn hình đoạn email của sinh viên rồi đăng tải lên trang cá nhân cùng với dòng trạng thái khá “động chạm”. Theo đó, giảng viên Trịnh Lê Anh viết: “Khai giảng online, khi sinh viên buồn!

Em không cần xin lỗi vì quyền của em là được phép nghỉ trong quỹ 20% thời lượng cho phép!

Nhưng nghỉ học có làm em đỡ buồn hơn không, là điều các em cần cân nhắc và phải mạnh mẽ hơn, nhé!".

Dù chưa rõ mục đích nam MC đình đám đăng tải bài viết trên là gì, nhưng dư luận, nhất là người có theo dõi thầy giáo tỏ ra phẫn nộ trước những từ ngữ có hàm ý khá mỉa mai: "nghỉ học có làm em đỡ buồn hơn không?"

Bên cạnh đó, những thông tin cá nhân của sinh viên khi gửi mail cũng không được thầy giáo che đi. Toàn bộ địa chỉ mail, học tên, mã số sinh viên cũng không được làm mờ. Hành động này được cho là thiếu tế nhị, trong khi vấn đề bảo mật thông tin cá nhân và an ninh mạng đang được rất nhiều người quan tâm.

“Ý tốt mà đăng đàn lên facebook như thể công kích cá nhân, công khai cả thông tin email? Làm nghề giáo, chưa kể là MC truyền hình mà cách truyền tải thông tin ý tốt của mình kém vậy sao? Anh đang bị ảo tưởng quyền lực mạng ư? là tích xanh, là nhiều người theo dõi nên đăng lên cho nhiều người hùa theo? Nước đi này sai quá rồi” – tài khoản N.T.L bức xúc.

Nhận về nhiều chỉ trích, nam MC nhanh chóng xóa bài đăng và lên tiếng xin lỗi: “Mình xin lỗi học trò nhé. Mình mong các em mạnh mẽ hơn thôi, nhưng mình chưa đủ bình tâm và chia sẻ với em. Xin lỗi các bạn fb đã phải nhận cảm xúc tiêu cực từ điều Lê Anh viết sáng nay mà chưa cân nhắc kỹ. Cảm ơn các bạn, mong các bạn thứ lỗi. Mình đã email xin lỗi bạn ấy”.

Tuy nhiên, lời xin lỗi lại được nhiều người bình luận là “thiếu thành ý”, “xin lỗi cho có”. Sau đó, MC Lê Anh đã phải khóa bình luận các bài viết của mình.

Hiện tại, vụ việc đã tạo nên làn sóng “phẫn nộ” và nhận được rất nhiều quan tâm của dư luận

Được biết, MC Trịnh Lê Anh tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ quốc tế, nhận bằng Thạc sĩ Du lịch tại Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Anh cũng có trong tay tấm bằng Tiến sĩ Văn hóa - Du lịch, Từ năm 2003, anh là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình VTV, dẫn dắt nhiều chương trình mang tầm cỡ Quốc gia. Anh cũng là giảng viên duy nhất trong trường Khoa học Xã hội và Nhân Văn dạy môn “tổ chức sự kiện”.