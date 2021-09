Phẫn nộ đám đông đứng cổ vũ nhóm học sinh lớp 9 đánh đập dã man nam sinh lớp 8 ở Sơn La

Bạo lực học đường từ lâu đã trở thành "điểm đen" nhức nhối trong ngành giáo dục của Việt Nam. Rất nhiều vụ việc xảy ra khiến dư luận bức xúc, phụ huynh bất lực.

Mới đây, dân mạng lại xôn xao truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh lớp 8 đánh rã man một em lớp 9. Đáng nói, vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người, nhưng không một ai lên tiếng can ngăn, để nạn nhân cong người chịu những trận đánh của bạn đồng trang lứa.

Sau khi chứng kiến con trai bị đánh đập dã man, mẹ nạn nhân bức xúc lên tiếng: "QUÁ DÃ MAN, ĐÁNH CON NGƯỜI TA THẾ NÀY XONG CÒN CƯỜI HÔ HỐ VỚI NHAU.

Đây là video nhóm học sinh lớp 8 đánh con nhà tôi lớp 9 đấy ạ. Tôi mong mọi người chia sẻ và nhờ pháp luật xử thật nghiêm minh. Đối với các cháu đã có những hành vi BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG. Đánh con nhà tôi quá dã man để đòi lại sự công bằng cho con trai tôi. Cứ nhìn video con tôi bị đánh mà gia đình ko cầm đc nước mắt".

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xuất hiện những vụ học sinh đánh nhau như vậy. Trước đó, dân mạng cũng xôn xao khi thông tin Mạnh Con Phú Thọ đánh bạn dã man, khiến nạn nhân bị chấn thương nặng.

Vô hình chung, vấn nạn bạo lực ở lứa tuổi thiếu niên đã trở nên vô cùng nhức nhối. Không chỉ khiến người ta rùng mình về độ dã man của những hành động bạo lực, dư luận cũng phải bàng hoàng vì độ phổ biến của những vụ việc ấy. Vụ này nối tiếp vụ kia chỉ chưa đến 1 tháng trời và mức độ nghiêm trọng thì đều có xu hướng gia tăng.

Có lẽ, nhịp sống hối hả và quá nhiều cám dỗ, cạm bẫy đã phần nào lấn át đi sự trẻ trung, hồn nhiên vốn có của các em. Không chỉ đơn thuần là mâu thuẫn cá nhân, các em dường như chỉ muốn khẳng định cái tôi cá nhân và bản lĩnh tuổi trẻ của mình.

Cảm giác được bạn bè tung hô, nể phục và thậm chí là phục tùng, khiếp sợ đã khiến các em không còn làm chủ được mình và trở thành “nô lệ” cho thú vui bạo lực rợn người. Càng trẻ tuổi, các em càng muốn khẳng định mình nhưng chưa bao giờ suy nghĩ đến hậu họa và những người thân của chính mình sẽ phải gánh chịu những giày vò và điều tiếng.