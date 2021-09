Rộ clip người đứng đầu 'mai táng 0 đồng' TP.HCM Giang Kim Cúc đã bỏ trốn sau ồn ào từ thiện

Mới đây MXH lan truyền clip rất nhiều mạnh thường quân đã tìm đến nhà của người đứng đầu tổ chức thiện nguyện Giang Kim Cúc giữa ồn ào ăn chặn tiền từ thiện. Trong clip người này liên tục nói là biết chị có trong nhà nhưng không chịu ra gặp.

Người này nói: “Em đã đến địa chỉ chị Cúc cho em, nhưng mà chị Cúc không ra gặp em. Ngày mai em sẽ tiếp tục đi tìm chị Cúc Tiếp, cho tới khi chị Cúc gặp mạnh thường quân để trả lời thì thôi. Còn hôm nay, em sẽ chụp đoạn tin nhắn này cho mọi người xem, là chị Cúc tự cho em địa chỉ, em tới đây rồi nhưng chị Cúc không ra gặp. Nếu là một người minh bạch thì không bao giờ làm chuyện đó. Em sẽ tiếp tục đi tìm chị Cúc trong những ngày tới”.

Đồng thời, người này khẳng định: “Nhớ sống cho đàng hoàng, ngày mai em gặp chị tiếp”.

Cách đây ít phút, phía Giang Kim Cúc cũng đã lên tiếng trên fanpage chính thức của mình rằng:

"Ai có bằng chứng tôi lừa đảo xin hãy tố cáo với nhân cách của công dân việt nam đến cơ quan chức năng.

Đừng để đồng đội tôi bị ảnh hưởng vì họ cũng là những người đến với tôi bằng tâm thiện nguyện không vụ lợi.

Hiện tôi sẽ gặp người văn minh và làm việc nghiêm túc. Hãy cho tôi nội dung tôi sẽ tiếp các bạn từ 9:00 -17:00. với 1 tâm thái ôn hoà để cùng nhau làm rõ mọi chuyện."

Đồng thời chị cũng cho biết, đám người rất đông tới nhà mình livestream và đòi ra gặp nói chuyện giữa 10h đêm, vì cảm thấy không an toàn nên chị và cả nhóm không ra. "Nếu đàng hoàng tại sao không hẹn trước, không nói chuyện đàng hoàng mà phải rất nhiều tài khoản livestream từ nhà của họ qua tới đây quay phim chụp hình nhóm sinh hoạt? Các bạn đi nhiều nhóm mục đích là gì?..."

Hiện câu chuyện thiện nguyện không minh bạch của tổ chức này đang khiến cho CĐM vô cùng thắc mắc.