'Thạc sĩ Gấu' của Đại học KHXH&NV TPHCM: Sao kê Thủy Tiên không có sự kiểm đếm tiền của chính quyền!

Sau khi xin "khất" livestream và chuyển sang 14h00 ngày 17/09/2021, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã có 2 bài đăng khác nhau nhưng chung một nội dung: Công khai "người thật việc thật", nghĩ là những đoạn clip phát quà, biên bản xác nhận từ địa phương về công việc thiện nguyện đã làm. Tuy nhiên, những nghi vấn của cộng đồng mạng xoay quanh những "lỗ hổng" vẫn chưa được Thủy Tiên giải đáp.

Mới đây, một người nhận là "Tiến sĩ Gấu" của Trường Đại học KHXH&NV TP HCM đã có bài đăng khiến rất nhiều người "gật gù đồng ý".

"Cá nhân tôi cứ ngỡ, với tấm lòng hết sức lương thiện mà được báo đài tung hô mấy tháng nay, nữ ca sĩ Thủy Tiên sẽ “trưng” một bản sao kê hết sức thuyết phục để đủ đánh bay mọi lời lẽ của các antifan, cũng như là “vớt vát” lại uy tín của cô sau quả phản hồi bình luận “tài khoản riêng” hết sức phản cảm. Tuy nhiên, nhìn bản liệt kê chi bằng tay, bản kê đầu ra ngân hàng, cùng một số giấy xác nhận, …. mới đây mà ca sĩ Thủy Tiên đăng tải đã làm tôi rất lấy làm thất vọng.

Thủy Tiên đã lựa chọn cho mình con đường khó khăn nhất, thiếu tính minh bạch, mà đáng lẽ ra, là người cầm chuôi, cầm cán chổi, Thủy Tiên hoàn toàn có thể đi trên một con đường khác, sáng loáng, minh bạch, … thậm chí danh tiếng, tiền bạc, sự cảm phục có lẽ cả chục năm sau cô vẫn còn được hưởng thơm. Nhưng ko, vì một điều gì đó, cô đã chọn con đường khó khăn để đi.

Mấu chốt của toàn bộ Stt mới đây mà nữ ca sĩ Thủy Tiên đăng tải, tôi cho rằng đó là những văn bản xác nhận mà gọi Thủy Tiên đã gọi là “bản xác nhận của chính quyền Nhà nước kiểm tra trực tiếp tại điểm phát”. Bởi nếu như không có những văn bản có dấu mộc đỏ đó, thì e rằng đến cả fan cuồng của cô cũng chẳng ngửi nổi cái tờ liệt kê khoản chi gần 180 tỷ bằng viết tay của cô. Nếu không có những văn bản đó, thì những lời nói về số thu, số chi hay cả văn bản kê đầu ra của ngân hàng, liệt kê khoản chi bằng tay của Thủy Tiên có lẽ sẽ là những tờ giấy lộn trước công chúng. Rất rõ ràng, với cái “bằng chứng” đó, trên fanpage cũng như là FC, sau một cơn giật mình và sốc khi không hiểu nổi ai đã “hack” nick idol Thủy Tiên tích xanh - để mà có quả bình luận đi vào lòng đất hôm 20/11 - thì nay các fan đã bình tĩnh và lấy lại sự phấn chấn, tiếp tục hăng say chửi nhau với các antifan.

Cá nhân tôi, tôi không đánh giá cao bằng chứng “sao kê thiếu minh bạch” này và e rằng đó là bước sai lầm, có thể nói là lớn nhất cho đến hiện nay của chính Thủy Tiên. Tiếp bước là một làn sóng antifan và tẩy chay ngày càng lớn hơn.

Nếu nữ ca sĩ Thủy Tiên quyết định lựa chọn con đường minh bạch hơn, rõ ràng hơn, thì tôi nghĩ Thủy Tiên đã hạ “Knock out” các group antifan ngay trong hôm 23/11, tuy nhiên, việc lựa chọn con đường thiếu minh bạch đó chỉ làm cho antifan ngày càng lớn thêm. Đồng thời, nó cũng cho thấy rằng, Thủy Tiên đã không còn “bài” chơi với antifan, nhất là sau sự việc Thủy Tiên đã để mất sự bình tĩnh không đáng có khi dùng lời lẽ thiếu hợp lý để trả lời antifan, và cô đánh cược toàn bộ vận mệnh, sự nghiệp, danh vọng của mình vào canh bạc cuối này. Chính Stt này là đòn quyết định, chính các văn bản mà Thủy Tiên gọi là “bản xác nhận của chính quyền Nhà nước” là trung tâm mấu chốt cho toàn bộ “Drama từ thiện” mà nó đã kéo dài hơn một tháng nay.

Tóm lại, nếu antifan chứng minh được rằng, các văn bản mà Thủy Tiên gọi là “bản xác nhận của chính quyền Nhà nước” là vô giá trị, thì coi như mọi việc đến đây là đã được an bài.

MẶT TRẬN TỔ QUỐC, BAN DÂN VẬN KHÔNG PHẢI LÀ ... CHÍNH QUYỀN

Có lẽ Thủy Tiên đã nhầm lẫn tai hại, trên thực tế, không có “chính quyền Nhà nước” nào kiểm tra trực tiếp và xác nhận tại điểm phát của đoàn từ thiện của Thủy Tiên cả.

Trong toàn bộ 22 văn bản mà fanpage Thủy Tiên cung cấp đều KHÔNG PHẢI biên bản xác nhận của chính quyền Nhà nước. Trước mắt, tôi xin thống kê như sau:

• Có 17 văn bản khác nhau đóng mộc của Mặt trận Tổ Quốc thuộc các cấp, các địa phương khác nhau.

• Có 3 văn bản khác nhau của Ủy ban Nhân dân các cấp, các địa phương khác nhau.

• Có 1 văn bản của Ban Dân Vận

• Có 1 văn bản của Sở lao động thương binh và xã hội.

Như vậy, có đến 18/22 văn bản là được ký bởi các tổ chức chính trị (Ban Dân Vận thuộc Tỉnh ủy Quảng Ngãi - cơ quan Đảng), tổ chức chính trị xã hội (UB MTTQVN các cấp). Chỉ có 4/22 văn bản tạm có thể gọi là thuộc phạm vi chính quyền ký. Tại sao tôi phải thống kê rõ như vậy ? Vì đa số các bạn fan và antifan, cả cô ca sĩ Thủy Tiên đều nhầm lẫn rằng Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân Vận ….. là chính quyền. Trong khi thực tế đấy đều KHÔNG PHẢI LÀ CHÍNH QUYỀN mặc dù đó là các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được Nhà nước, Hiến pháp và pháp luật thừa nhận. Việc xác thực các tổ chức này (18/22 văn bản) không phải là chính quyền ký sẽ làm cho bản chất vấn đề hoàn toàn thay đổi.

Như vậy, đa số bản xác nhận mà Thủy Tiên nhận được … không phải là do Chính quyền Nhà nước xác nhận.

MTTQ, BAN DÂN VẬN, CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ KHÔNG THỂ THAM GIA CÙNG ĐẾM TIỀN VỚI ĐOÀN TỪ THIỆN

Trong một đoạn bình luận ngay dưới Stt ngày 23/11, ca sĩ Thủy Tiên có nói: “Xem live stream các bạn thấy bao giờ đem tiền vào tụi mình cũng đưa chính quyền kiểm đếm công khai trước mặt dân và livetream, sau khi phát xong chính quyền cùng Tiên xác nhận số tiền mặt dư hay thiếu và cùng đếm phiếu dư hay thiếu sau đó tiến hành ký biên bản xác nhận tại chỗ ạ”. Trên thực tế, bình luận này do fanpage Thủy Tiên phản hồi là HOÀN TOÀN SAI, KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT.

Có lẽ nữ ca sĩ Thủy Tiên hoàn toàn không biết rằng, các đại diện ban ngành, đại diện tổ chức chính trị xã hội KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN tham gia công việc …. đếm tiền cùng với đoàn từ thiện. Ngay cả việc kêu gọi cá nhân thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên còn không có trong Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008, thì làm gì mà các cấp, các ban ngành địa phương có Thông tư, hướng dẫn, quy trình thực hiện công tác thiện nguyện phối hợp với hình thức kêu gọi cá nhân như trường hợp của Thủy Tiên ? Như chúng ta đã biết, trong đợt dạo cuối 10/2020 vừa qua, một loạt báo chí đã đăng tải các bài viết nói về việc nên bổ sung, thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP vì nó đã lỗi thời, cụ thể, Nghị định chỉ rõ chỉ có: MTTQ; Hội chữ thập đỏ; cơ quan thông tin TW và địa phương; các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, các tổ chức, đơn vị địa phương được MTTQ cho phép mới có thể tiến hành kêu gọi gây quỹ từ thiện cá nhân. Do đó, các Thông tư, hướng dẫn thực hiện cho đến hiện nay vẫn là tuân thủ Nghị định 64/2008/NĐ-CP. Hiện nay, Nghị định 64/2008/NĐ-CP đang được Chính Phủ đề xuất cải cách, thay mới, tuy nhiên cho đến nay vẫn …. chưa có văn bản mới, chưa có Thông tư, hướng dẫn mới, cho nên các tổ chức chính trị xã hội, các ban ngành địa phương vẫn phải tuân thủ Thông tư, hướng dẫn cũ. Trong đó, không có hướng dẫn việc tiến hành kiểm tra, giám sát đối với trường hợp của đoàn từ thiện của Thủy Tiên. Nói cách khác, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, các ban ngành ở địa phương nơi Thủy Tiên đi qua, không có thẩm quyền đồng tổ chức, trực tiếp can dự vào công việc từ thiện của đoàn Thủy Tiên, mà chỉ có thể tổ chức, sắp xếp tạo điều kiện cho đoàn Thủy Tiên tiến hành, triển khai, tổ chức công tác từ thiện tại các địa phương mà thôi.

Do đó, KHÔNG CÓ CHUYỆN CHÍNH QUYỀN THAM GIA ĐẾM TIỀN CÙNG đoàn từ thiện của Thủy Tiên, vì họ KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chiếu theo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn có quyền tổ chức việc kiểm tra giám sát các hoạt động xã hội (Mục 2, Điều 6, 7, 8, 9 Luật Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam). Tuy nhiên, công tác tổ chức các đoàn giám sát rất phức tạp, rất mất thời gian và phải có kế hoạch, chương trình cụ thể, chủ yếu liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; còn việc lập đoàn giám sát …. hoạt động từ thiện là không hề có, và cũng chẳng thể làm nhất là trong tình hình bão lũ vừa qua. Nói cách khác, khi đoàn từ thiện Thủy Tiên đến các địa phương, trong thực tế, các cấp chính quyền cơ sở, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và các ban ngành ĐỀU KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN CAN DỰ VÀO CÔNG TÁC TỪ THIỆN CỦA đoàn từ thiện Thủy Tiên. Do đó, việc bảo rằng “chính quyền kiểm đếm tiền” là một thông tin hoàn toàn sai sự thật, thậm chí là bịa đặt, vu khống chính quyền Nhà nước can dự vào các hoạt động riêng của các đoàn từ thiện, của xã hội dân sự hay là vu khống các vị đại diện ở cơ sở làm trái pháp luật khi thực hiện các nhiệm vụ ngoài khuôn khổ luật cho phép (mặc dù trong thực tế người ta không hề làm).

Tôi xin phép trích luôn các video live trực tiếp được đăng tải trên kênh Youtube Thủy Tiên Official:

- CLIP: Trực tiếp 1000 hộ xã Đại Quang, Đại Lộc, Quảng Nam (22/11/2020) - bắt đầu từ phút: 2:05 (lúc đang lấy tiền trong vali ra đặt lên bàn) đến 6:20 phút (khi hai vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh bắt đầu phát tiền): HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ SỰ KIỂM ĐẾM TIỀN CỦA CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC. Việc kê khai tiền hoàn toàn là do Thủy Tiên - Công Vinh và ekip thông báo cho đại diện chính quyền. Không thể gọi đây là “đưa chính quyền kiểm đếm công khai trước mặt dân”.

Người cuối cùng Công Vinh phát tiền là một chị mặc áo khoác, đeo khẩu trang xanh, đội nón bảo hiểm: phút 42:33 - sau đó cho đến hết clip phút 43:01: HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ SỰ KIỂM ĐẾM TIỀN CỦA CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC. Chỉ có một anh thuộc ekip đoàn từ thiện (mặc áo sơ mi đóng thùng) lấy tờ giấy đọc cho đại diện chính quyền và yêu cầu “...Ký đi, ký đi….!!”.

- CLIP: Trực tiếp Hỗ trợ mỗi hộ dân 25 triệu ở Huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam (22/11/2020) - bắt đầu từ phút 4:15 (khi ekip mang tiền để lên bàn và thông báo tổng số tiền với đồng chí Chủ tịch UBND) đến phút 5:36 (bắt đầu phát tiền cho người dân): HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ SỰ KIỂM ĐẾM TIỀN CỦA CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC. Tại đây đoàn Thủy Tiên đã phát đầy đủ cho 150 hộ (danh sách đã có từ trước, rất thuận tiện).

- CLIP: Trực tiếp Gần 2000 hộ dân tại xã Quảng Thọ, Huế (20/11/2020) - bắt đầu từ phút 0:50 (khi ekip mang tiền để lên bàn và thông báo số tiền với đại diện chính quyền) đến phút 3:28 (khi Thủy Tiên phát tiền cho người đầu tiên): HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ SỰ KIỂM ĐẾM TIỀN CỦA CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC.

Người cuối cùng Thủy Tiên phát tiền là một anh áo đỏ, ngay phút: 34:26 cho đến hết clip, phút 34:35 : HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ SỰ KIỂM ĐẾM TIỀN CỦA CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC.

Ở đây tôi không quan tâm đến chuyện phát đủ, phát thiếu hay như thế nào. Ở đây, tôi chỉ thấy: HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ SỰ KIỂM ĐẾM TIỀN CỦA CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC đối với số tiền từ thiện của đoàn Thủy Tiên. Cho nên việc Thủy Tiên bình luận “đưa chính quyền kiểm đếm công khai trước mặt dân” là hoàn toàn sai sự thật, không thể coi việc đoàn thông báo tổng tiền cho đại diện chính quyền = CHÍNH QUYỀN KIỂM ĐẾM được.

Ngay từ đầu tôi đã biết rằng thông tin “đưa chính quyền kiểm đếm công khai trước mặt dân” là hoàn toàn sai sự thật. Vì, nếu chính quyền kiểm đếm thì buộc phải có kiểm toán và như thế chắc chắn phải có biên bản kiểm đếm tiền, có các chứng từ xác thực. Nếu chính quyền kiểm đếm, thì giờ này các group antifan đã ai về nhà nấy ngủ mấy kiếp rồi.

CÁC BIÊN BẢN ĐƯỢC KÝ TÊN, ĐÓNG MỘC LÀ GIẤY TỜ GÌ?

Đây là một trong những khúc mắc rất lớn của các bạn antifan. Tôi đã thấy khá nhiều những thắc mắc về việc tại sao “xã, huyện, tỉnh” lại không kiểm đếm nhưng vẫn lập văn bản, gửi thư cảm ơn, biên bản, tất cả có chữ ký và đóng dấu, …. Các bạn antifan không cần phải mất công soi từng li từng tí nội dung trong các văn bản này. Chỉ cần hiểu rõ văn bản này là văn bản gì là được.

Đối với trường hợp Mặt trận Tổ quốc, Trong Hướng dẫn số 91/HD-MTTW-BTT “Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản” được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành 8/4/2013, phần Phụ lục IV đã có quy định về một số mẫu trình bày văn bản (tham khảo tại:https://thuvienphapluat.vn/.../Huong-dan-91-HD-MTTW-BTT...). Còn cấp Đảng thì có Hướng dẫn số 36-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng ban hành 3/4/2018.

Một số văn bản mà fanpage Thủy Tiên đã úp hình sẽ tương ứng với các mẫu văn bản:

• Mẫu 6 (công văn hành chính)

• Mẫu 7 (thuộc mẫu trình bày văn bản hành chính)

• Mẫu 10 (thuộc mẫu thư công)

Vậy thì rốt cuộc chứng minh được điều gì ? Chứng minh rằng, các văn bản mà được Thủy Tiên cung cấp là …. văn bản hành chính công - CÁC LOẠI VĂN BẢN KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ CHỨNG THỰC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH, NÓ KHÔNG PHẢI BIÊN NHẬN TIỀN BẠC.

Nói cách khác, các đơn vị, tổ chức chính trị xã hội chỉ đơn thuần là XÁC NHẬN ĐÃ CÓ SỰ KIỆN, SỰ VIỆC đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đã đến ghé và tổ chức từ thiện tại địa bàn, trao số tiền bao nhiêu đó (do đoàn thông báo - chính quyền ghi nhận NHƯNG KHÔNG THAM GIA KIỂM ĐẾM). Do đó, các văn bản mới có tên là: BÁO CÁO XÁC NHẬN, GIẤY XÁC NHẬN, BIÊN BẢN XÁC NHẬN HỖ TRỢ...

Tất cả các văn bản đều là văn bản hành chính công, không có giá trị tương đương với chứng từ, biên nhận tiền. Do đó, các văn bản mà Thủy Tiên úp công khai trên mạng xã hội đều KHÔNG CHỨNG THỰC ĐƯỢC SỐ TIỀN MÀ ĐOÀN THỦY TIÊN - CÔNG VINH thực chi trên địa bàn, trong các hoạt động từ thiện.

CHO NÊN, MẶC DÙ CÓ TUYÊN BỐ TỔNG CHI ĐẾN GẦN 180 TỶ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN, THÌ THỦY TIÊN - CÔNG VINH ĐẾN HIỆN TẠI VẪN KO THỂ CHỨNG MINH ĐƯỢC RẰNG BẢN THÂN MINH BẠCH VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ CÁC KHOẢN TIỀN QUYÊN GÓP CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN.

VÀ VỚI VIỆC CÁC GIẤY XÁC NHẬN MÀ THỦY TIÊN GỌI LÀ CỦA “CHÍNH QUYỀN” NHƯNG THỰC TẾ CHẲNG CÓ CHÍNH QUYỀN NÀO XÁC NHẬN (VÀ KO CÓ THẨM QUYỀN XÁC NHẬN) THÌ CÁI STT SAO KÊ CHI GẦN 180 TỶ CỦA THỦY TIÊN ĐĂNG NGÀY 23/11/2020 KHÔNG KHÁC GÌ HƠN - MỚ GIẤY LỘN !!

Việc sử dụng các giấy xác nhận này làm “bằng chứng”, phải nói là rất CHÁN, nó hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Hoạt động từ thiện của Thủy Tiên - Công Vinh vốn đã rất thiếu minh bạch trong việc không sao kê đầy đủ, phát cảm tính. Nay, sau quả sao kê mỗi đầu ra , giấy xác nhận KHÔNG PHẢI CỦA CHÍNH QUYỀN, KHÔNG CÓ BIÊN NHẬN TIỀN, thì lại càng thiếu minh bạch, hoàn toàn đầy đủ các yếu tố để người ta phải nghĩ đến một vụ án hình sự.

Dù chỉ một chút hy vọng nhỏ nhoi về cái tâm trong sạch của người hướng lòng về Phật và chuyên hoạt động từ thiện của nữ ca sĩ Thủy Tiên, tôi hy vọng rằng cô nhanh chóng sớm công khai đầy đủ thông tin, minh bạch, rõ ràng về hoạt động thiện nguyện của mình trong thời gian qua. NẾU MÌNH LÀM ĐÚNG, TRONG SẠCH THÌ SỢ GÌ MÀ KHÔNG CÔNG KHAI, MINH BẠCH !

Quay lại lúc này chưa phải là quá muộn đâu !!!!

Kính phím ./."