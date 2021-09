Trượt ngã khi đi cướp, nam thanh niên bị đánh túi bụi khi chối cãi: ‘Em có làm gì đâu’?

Chiều 29/9, trong một nhóm trên mạng xã hội, đoạn video clip ghi lại vụ cướp hi hữu xảy ra thu hút được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo đó, trên một đoạn đường khá vắng người qua lại, một người phụ nữ đang di chuyển trên đường thì bất ngờ một nam thanh niên phía sau lao tới giật đồ của người phụ nữ. Tuy nhiên, nam thanh niên này đã bất ngờ trượt ngã xuống đường. Cùng lúc đó, 2 người đi đằng sau đã chứng kiến toàn vụ vụ việc, lao lên “dạy” cho người đàn ông một trận nhớ đời.

Nam thanh niên dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào mặt người đàn ông. Sau khi mũ bị vỡ, người này lại dùng tay không đấm vào mặt, vào người khiến người cướp giật chỉ biết ôm đầu bỏ chạy.

Đáng nói, dù sự việc đã “rõ mồn một” nhưng người đàn ông vẫn một mực kêu oan, trối cãi hành vi cướp giật của mình bằng những câu như: “Em có làm gì đâu”, “Em bị oan”,…

May mắn, vụ việc không để lại hậu quả nghiêm trọng, người phụ nữ cũng không bị tổn hại thân thể, tài sản.

Dưới bình luận, khá nhiều ý kiến đều “hả hê” trước cái kết của người đàn ông: “Túm nó lên phường mà giải thích”, “Thiếu chuyên nghiệp quá”, “Đánh hay lắm”, “Lần sau thì nhớ nhé”,…

Chưa rõ địa điểm cụ thể xảy ra sự việc nhưng ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý.