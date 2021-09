Video lời khai của hung thủ trong vụ chém đứt lìa đầu người tại quận 7, TP. HCM chiều 26/9

Sáng 27/9, hung thủ Trần Huy - kẻ gây ra vụ giết người dã man tại con hẻm đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM đã bị cơ quan công an tạm giữ. Theo kết quả test nhanh ban đầu, đối tượng này không dương tính với ma túy và các chất kích thích. Nguyên nhân của vụ án được cho là mâu thuẫn cá nhân xảy ra trong khi chơi đá gà. Cả hung thủ và nạn nhân đều là người trong giới "anh chị".

Trước đó, chiều 26/9, khoảng 15h ngày 26/9, Huy và nạn nhân V. nói chuyện tại căn nhà của Huy ở con hẻm đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Sau một lúc, Huy và anh V. mâu thuẫn nên cự cãi và xông vào đánh nhau.

Trong lúc bực tức, Huy dùng cây dao dài gần 40cm chém vào cổ anh V. dẫn tới đứt lìa phần đầu anh này. Sau đó, Huy mang phần đầu vứt ra phía trước căn nhà của mình rồi quay lại nhà khoá cửa. Người dân phát hiện nên đã báo công an.

Ngay sau khi được bắt, lời khai của kẻ sát nhân máu lạnh nhận được sự "săn lùng" lớn từ dư luận. Tuy nhiên, những lời khai liên quan trực tiếp đến vụ án vẫn chưa được tiết lộ.

Khi được hỏi về cảm xúc hiện tại, hung thủ chỉ nói "hoang mang", đồng thời không nghĩ gì tới người thân và gia đình người bị hại khi gây án.

Video lời khai của hung thủ (Nguồn: Mạng xã hội giao thông)