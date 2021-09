Vụ full clip thầy giáo đuổi học sinh viên vì 'trời mưa': Khi lòng tự trọng học sinh bị dẫm đạp!

Mới đây, nhiều “tai nạn” trong lúc học online đã được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút được rất nhiều sự chú ý của dư luận. Trong đó, một video dài hơn 4 phút được đăng lên Facebook ghi lại cảnh học online (được cho là thuộc một trường đại học ở TP.HCM) với tiêu đề "thầy giáo đuổi học sinh viên do trời mưa" đã nhận về sự tranh cãi dữ dội.

Trong clip, nam sinh tên Q. đã nhờ giáo viên nhắc lại lời giảng do trời mưa to, không nghe rõ. Ngay lập tức, thầy đã đuổi em khỏi buổi học cùng lời trách mắng: "mưa to quá ngồi học làm gì, đi ngủ đi ha". Sau đó, giảng viên còn nói thêm: "Mưa to hay không anh phải tự canh lấy cái tai phone để vô, chứ mắc mớ gì cái chuyện mưa to tôi phải giảng anh nhiều lần", đồng thời dùng những ngôn từ nặng nề như "bóp cổ anh chết" khi nói về hành động đuổi sinh viên ra khỏi lớp học.

Hành động cùng lời nói của thầy đã khiến những sinh viên trong lớp không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, sau khi đuổi học nam sinh kia, thầy yêu cầu tất cả sinh viên mở camera lên, "ngồi rõ cái mặt mình trong khung hình" và "mỗi người mở mic của mình, nói lên, khẳng định với tôi, tôi tên Nguyễn Văn A gì đó, có đủ miệng và tai, các giác quan như người bình thường". Bất ngờ trước hành động của thầy giáo, nhiều sinh viên tỏ ra bối rối, lúng túng. Ngay lập tức, giảng viên gọi tên từng sinh viên và yêu cầu đọc to rõ yêu cầu trước đó.

Thậm chí, một sinh viên đã phát biểu: "Em tên..., có đủ miệng và tai, các giác quan như người bình thường" nhưng vẫn bị giảng viên bắt buộc chỉ rõ chi tiết từng bộ phận giác quan. Người này cũng lặp lại cụm từ "bóp cổ anh chết" khi nhắc đến sinh viên bị cho out ra khỏi lớp học.

Đoạn video ngay lập tức được chia sẻ rầm rộ trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Đại đa số đều tỏ rõ sự bức xúc với hành xử và lời nói của thầy giáo.

Đặc biệt, yêu cầu sinh viên nói rõ mình có đủ giác quan như “người bình thường” với 1 sinh viên bị khiếm khuyết dường như là một sự “xúc phạm”.

Một sinh viên sau khi xem được thông đoạn clip kia đã gửi "tâm thư" cho thầy giáo với nội dung như sau:

"Em tin rằng thầy cũng không hề có ý xúc phạm những bạn bị ảnh hưởng thân thể. Tuy nhiên dù muốn dù không thì hành động đó cũng gián tiếp gây ra tổn thương cho không ít người. Thưa thầy, có thể thầy không để ý, nhưng thầy ơi, đây là sự thật thầy ạ! Thầy có quyền nghiêm khắc, có quyền áp dụng các phương pháp sư phạm của thầy. Tuy nhiên nếu thấy đọc được những dòng này, mong thầy có thể suy nghĩ một chút, một chút thôi - một chút về tâm tư của 2 bạn này (Có nhiều bạn nói chuyện với em hơn thầy ạ, tuy nhiên câu chuyện của các bạn bị đứt gãy và là nói chuyện với em thôi - nên em không có thời gian bố trí lại để đăng tải).

Thưa thầy! Dù muốn hay không, dù vô tình hay cố ý, em thấy rằng thầy đã làm tổn thương ít nhất vài người kém may mắn (trong cộng đồng nhỏ của em này). Xin thầy đừng nghĩ em ngông cuồng, em không dám dạy thầy bất kỳ điều gì đâu ạ; chỉ là, chỉ là, xin thầy, nếu được, hãy suy nghĩ một chút về các bạn này. Khi em ở đây, được các bạn tin tưởng chia sẻ câu chuyện, em thấy mình phải có một trách nhiệm nào đó, như vậy thôi thầy ạ. Một lần nữa, xin thầy hiểu cho: Em không dám dạy thầy hay có ý gì đâu ạ!

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt sự cố khi học tập, làm việc qua các nền tảng trực tuyến đã khiến dư luận hết sức bức xúc, đòi hỏi sự vào cuộc của ngành giáo dục. Dù cho học online có là biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay để học sinh không bị hụt quá sâu kiến thức, nhưng những sự thiếu xót trong kỹ thuật, nghiệp vụ của cả người dạy lẫn người học vẫn là dấu hỏi chấm lớn với các trường đại học nói riêng và toàn ngành giáo dục nói chung.

Clip Thầy giáo hỏi học sinh có đủ giác quan hay không, đuổi học sinh ra khỏi lớp online vì trời mưa