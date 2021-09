Xôn xao thông tin thí sinh trượt cả 9 nguyện vọng xét tuyển Đại học dù đạt 27 điểm

Do lượng thí sinh năm nay nhiều hơn mọi năm, đề thi lại được đánh giá dễ hơn các năm trước nên điểm sàn của các trường đại học bị đẩy lên khá cao. Một số khoa có điểm chuẩn lên đến 28, 29 thậm chí là tròn trĩnh 30 khiến nhiều thí sinh mặc dù điểm cao nhưng vẫn trượt nguyện vọng trong tiếc nuối.

<< Ngành Hàn Quốc học trường đại học KHXH&NV lập 'cú đúp', 2 năm liền điểm xét tuyển đạt... 30 điểm!>>>

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một thí sinh buồn rầu chia sẻ rằng mình đã trượt đại học dù đã đạt 27 điểm. “18 tuổi, lần đầu tiên tôi biết cảm giác trượt 27 điểm trượt hết cả 9 nguyện vọng thi đại học” – học sinh này chia sẻ.

Dù đã được dự đoán rằng điểm chuẩn năm nay sẽ tăng nhẹ so với các năm trước, nhưng thực tế rằng các trường đã tăng từ 2-5 điểm, cá biệt có trường hợp tăng tới 9 điểm so với kỳ tuyển sinh 2020.

Học sinh buồn rầu, phụ huynh lo lắng, căng thẳng vì dù con có đạt điểm cao nhưng cũng không được học trường theo đúng ý muốn.

Tài khoản Đ.T bình luận: “Mấy anh chị không nên so sánh xưa với nay. Giáo dục là để phát triển nếu mà cứ lấy xưa để làm quy chuẩn so với hiện tại có phải là chục năm vẫn dậm chân tại chỗ không. Em này dại ở chỗ là quá tự tin, rõ ràng là có thời gian để điều chỉnh nguyện vọng mà, sau khi thi xong thì cũng biết đề ở tầm nào, điểm tầm nào rồi so với năm ngoái ra sao rồi, giờ tính mình được 27 điểm mà cứ đăng ký mấy ngành năm ngoái tầm 27 điểm thì chả tạch. Mà không hiểu sao 9 nguyện vọng mà toàn 27,28,29,30 các nguyện vọng nên cách nhau ít cũng 1 điểm chứ đằng này cứ đặt quanh quanh 1 mốc thì 1 khi đã tạch thì tạch hết”.

Nick Facebook có tên C.N đồng tình: “Bài học đừng nghĩ thế là cao vì cả nước còn nhiều người cao hơn không nên chủ quan. Nếu như chỉ thích đúng 9 nguyện vọng đấy không thích khác thì năm sau thi lại”.

