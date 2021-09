Muốn qua 22 chốt kiểm dịch ra, vào Hà Nội, người dân cần nắm rõ những loại giầy tờ này

Do tình hình dịch vẫn còn những diễn bién phức tạp, từ 6h sáng ngày 4/7. Thành phố Hà Nội đã thiết lập 22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Trong nội thành đã nới lỏng giãn cách nhưng các trường hợp ra, vào thành phố vẫn được kiểm soát chặt chẽ. Theo Công an TP Hà Nội, người dân ra, vào thành phố từ các vùng có dịch, vùng nguy cơ, vùng nguy cơ cao phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Video tóm tắt thủ tục để đi qua 22 chốt vào Hà Nội (Nguồn: Tiền Phong TV)