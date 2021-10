CĐM xót xa thay Việt Hương: Vừa tiễn Phi Nhung cạn cả nước mắt, nay lại chịu thêm nỗi đau mất mẹ

Tối ngày 8/10, chuyến bay mang sứ mệnh đoàn viên đưa Phi Nhung cùng Việt Hương về Mỹ đã chính thức cất cánh từ VIệt Nam. Đến rạng sáng nay ngày 10/10, chuyến bay đã hạ cánh an toàn tại đất Mỹ, vợ chồng danh hài Việt Hương đã tận tay trao lại hũ tro cốt của Phi Nhung cho con gái cố ca sĩ - Wendy Phạm. Ngày đón Phi Nhung trở về, người thân, bạn bè và gia đình không khỏi xúc động và đau đớn. So với những nghệ sĩ trước như Anh Vũ và Chí Tài, Phi Nhung dường như kém may mắn hơn bởi không được ‘hồi hương’ nguyên vẹn và chẳng được nhìn mặt người thân một lần sau cuối. Điều nuối tiếc không khỏi khiến fan hâm mộ và khán giả tiếc thương.

Việt Hương tận tay trao lại tro cốt của Phi Nhung cho Wendy

Và có một điều thật đáng buồn nữa là, trong chính chuyến bay đưa tiễn người chị em thân thiết nhất cuộc đời của mình, Việt Hương lại như chết lặng khi nhận thêm tin dữ từ phía người thân: Mẹ nuôi nữ ca sĩ đã qua đời và hưởng thọ 88 tuổi. Được biết, tối muộn ngày 9/10, nghệ sĩ Hoài Tâm thông báo về sự ra đi của mẹ ruột tại Mỹ. Trong cáo phó đăng tải chính thức, nhiều người chú ý tới sự xuất hiện của cái tên Việt Hương. Theo đó, nữ nghệ sĩ chính là con nuôi (dưỡng nữ) của mẹ ruột Hoài Tâm. Trùng hợp thay, thời gian anh thông báo sự ra đi của mẹ cũng là lúc Việt Hương đang bay trở về Mỹ.

Đối diện trước thông tin này, nhiều người đã thực sự khóc thay cho Việt Hương. Chuyến bay này của nữ danh hài quả thực đã chất chứa quá nhiều đau thương và mất mát. Cũng là chuyến bay mang ý nghĩa đoàn tụ, thế nhưng sao sự đoàn tụ này lại xót xa và đau đớn đến thế? Ai cũng đã trở về đây rồi mà sao chỉ toàn là nước mắt, sao chỉ toàn là tang thương?

Cáo phó tang lễ của mẹ nuôi Việt Hương được nghệ sĩ Hoài Tâm đăng tải vào tối muộn ngày 9/10

Khoảnh khắc Wendy ôm chặt hũ tro cốt của Phi Nhung trong tay, cà Việt Hương và con gái của cố ca sĩ đều nức nở bật khóc không kìm được. Vậy là cuối cùng Phi Nhung cũng được đoàn tụ cùng gia đình, không còn đau đớn, không còn lạnh lẽo và cô đơn nữa, Phi Nhung đã trở về. Thế nhưng hai mẹ con từ nay sẽ mãi âm dương cách biệt.

Những khoảnh khắc lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả

Và cũng giống như Phi Nhung và Wendy, Việt Hương cũng đã trở về với mẹ nuôi. Thế nhưng sao chẳng còn bóng dáng mẹ hiền thân yêu nữa, sao mẹ chẳng thể dang tay ôm con vào lòng như ngày xưa nữa, sao chỉ còn lại mỗi mình Việt Hương cùng nỗi mất mát chẳng thể gọi tên. Nhiều fan hâm mộ của nữ diễn viên đã không khỏi đau xót và gửi lời chia buồn động viên đến cô. Không chỉ vậy, rất nhiều nghệ sĩ sau khi biết tin buồn của Việt Hương cũng đã gửi lời thăm hỏi, động viên, mong cô sớm vượt qua nỗi mất mát, đau thương này.

Cộng đồng mạng xót xa thay Việt Hương trước những nỗi đau chồng chất

Hiện tại, sau khi đưa tro cốt của Phi Nhung về Mỹ an toàn và đoàn viên cùng con gái, Việt Hương chia sẻ: “Công việc hậu sự cho cố ca sĩ Phi Nhung, Việt Hương xin phép được nhường lại cho Wendy (con gái của Phi Nhung) cùng gia đình và chị Thuỷ Marie Tô cũng như Trung tâm Thuý Nga sẽ sắp xếp thật chu toàn và trọn vẹn.

Xin chân thành cảm ơn tất cả anh, chị đã hỗ trợ Việt Hương lúc bối rối xin nợ 1 ân tình. Xin cảm ơn toàn bộ đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Xin cám ơn khán giả gần xa, các đồng nghiệp và anh chị phóng viên báo chí....”.