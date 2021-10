Clip: Hốt hoảng nữ tài xế lái xe tiến lùi loạn xạ tông trúng người đi đường

Mới đây, một đoạn video được lan truyền nhanh trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh tượng “rùng rợn” khi người phụ nữ lái ô tô liên tục đạp thúc chân ga, tiến lùi, va quệt “loạn xạ” khiến nhiều người trên đường một phen khiếp vía. Không những thế, nữ tài xế này đã tông trúng một người khiến nạn nhân ngã nhào ra đường tuy nhiên rất may không bị thương nặng.

Đoạn video ghi lại cảnh nữ tài xế tiến lùi loạn xạ và tông trúng người trên đường khiến dân tình 'khiếp vía' (Nguồn: Giao thông quốc gia)

Cụ thể, theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh gần đó thời điểm nói trên, lượng xe cộ di chuyển và đỗ trong ngõ khá đông. Một ô tô do người phụ nữ trung niên điều khiển đang di chuyển đến đoạn góc cua thì bất ngờ xảy ra sự việc.

Lúc này, người phụ nữ có ý định lùi xe để quay đầu lại. Tuy nhiên, tình huống sau đó thực sự khiến nhiều người hoảng hốt bởi nữ tài xế này bất ngờ đạp mạnh chân ga (không rõ do đạp nhầm hay do cảm giác chân ga chưa tốt). Chiếc ô tô giật lùi mạnh và va chạm với nhiều xe khiến người lái xe này chỉ biết thốt lên “ôi giời ơi”. Không những va chạm với người trên đường, chiếc xe còn đâm vào loạt cây cảnh phía trước nhà dân khiến nhiều người "khiếp vía".

Nhiều người đi đường hoảng loạn do chiếc xe tiến lùi mất kiểm soát (ảnh cắt từ clip)

Rất may “ ô tô điên” này không đâm vào xe máy và vụ việc cũng không gây thương vong về người.

Mặc dù vậy, đoạn video sau đó được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra “hết hồn” với tình huống lái xe quá nguy hiểm của nữ tài xế này.

Hiện tại, chưa có thông tin cụ thể về địa điểm hay thời gian xảy ra sự việc nhưng đoạn video vẫn đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng và thậm chí nhiều người còn đặt ra câu hỏi liệu nữ tài xế đã vượt qua kì thi sát hạch lái xe bằng cách nào mà lại có thể tạo ra màn “đại náo” đường phố trong đoạn video thực sự khiến nhiều người chỉ biết…kêu trời.