Clip: Thót tim khoảnh khắc nam thanh niên cua ẩu đốn ngã xe ngược chiều, xoay lộn 180 độ

Sự việc xảy ra vào chiều 18/10 tại một ngã ba ở bản Bó, phường Chiềng An, thành phố Sơn La. Theo đó, nam thanh niên điều khiển xe máy màu trắng, không đội mũ bảo hiểm, đã phóng nhanh qua ngã ba, giật mình khi thấy ở hướng ngược lại có một xe máy màu đỏ đi tới, nên vội vàng đạp phanh, khiến chiếc xe xoay ngang đường, đốn ngã xe máy màu đỏ.

Cú va chạm khiến chiếc xe máy màu đỏ chở hai người lộn 1800 trên đường.

Your browser does not support HTML5 video. " />

Sự việc xảy ra tại bản Bó, phường Chiềng An, thành phố Sơn La (Nguồn: Hội Lái Xe)

Theo hình ảnh do camera giám sát ghi lại cho thấy cả ba người đã có thể đứng dậy, đi lại bình thường ngay sau tai nạn, có vẻ như không có chấn thương nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, clip ghi lại tình huống va chạm này tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi về bên đúng, bên sai.

Vụ va chạm rất may không xảy ra thiệt hại nghiêm trọng

"Hai ông bà đi xe đỏ đang lưu thông trên đường ưu tiên, còn thanh niên đi xe trắng không chú ý quan sát khi nhập làn", một người dùng mạng xã hội bình luận.

"Trường hợp này, hai bác chỉ có dắt bộ may ra tránh được ông đi xe trắng kia. Theo clip thì hai bác đi tương đối chậm, bị ngáng đường thế kia thì né kiểu gì?" - một tài khoản khác nhận xét.

"Thanh niên không đội mũ bảo hiểm lao ầm ầm qua ngã ba như thế, đâm vào hai bác đi xe máy là xui cho hai bác và vẫn còn may cho cậu ta, chứ gặp ô tô thì không biết thế nào", tài khoản tiếp theo bình luận.

"Sao không có gờ giảm tốc ở đây nhỉ; nếu có thì chắc sẽ giảm được đáng kể những vụ va chạm như thế này", một cư dân mạng nhận xét.

Bên cạnh đó, cũng nhiều ý kiến cho rằng đây là đường giao nhau cùng cấp nên cả hai bên đều có lỗi.

Hiện tại, đoạn video này vẫn đang khiến cư dân mạng tranh cãi gay gắt trên các hội nhóm và diễn đàn gia thông./