Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền câu chuyện về một nghệ sĩ Hàn Quốc bị tẩy chay do giả bệnh ung thư để kêu gọi tiền ủng hộ. Được biết, câu chuyện này vốn được đăng tải trên báo điện tử Zing.vn và được cộng đồng mạng chia sẻ lại sang nền tảng Facebook. Điều đặc biệt, những điểm trùng hợp bất ngờ giữa câu chuyện của nghệ sĩ xứ sở Kim Chi và câu chuyện làm từ thiện của các nghệ sĩ Việt Nam đã được cộng đồng mạng chỉ ra đầy hào hứng.



Câu chuyện vể nam ca sĩ Hàn Quốc này đang được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ suốt nhiều giờ qua

Cụ thể, theo như thông tin chia sẻ, năm ngoái, một nam ca sĩ Hàn Quốc có tên Choi Sung Bong đã chia sẻ trên trang cá nhân thông tin anh mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 3, ung thư tuyến tiền liệt, suy giáp và ung thư tuyến giáp sau đợt kiểm tra sức khỏe vào tháng 5/2020. Sau đó, nam ca sĩ này cũng thường xuyên cập nhật về quá trình điều trị bệnh của mình với khán giả qua mạng xã hội. Đối diện với tin buồn này, nhiều người hâm mộ đã vô cùng thương xót và ngay lập tức quyên góp tiền để giúp đỡ nam ca sĩ trong việc thanh toán chi phí điều trị.

Tuy nhiên, sau đó không lâu, câu chuyện chàng ca sĩ mắc ung thư được fan quyên góp tiền ủng hộ chữa bệnh đã bất ngờ bị cánh phóng viên ‘lột trần’ sự thật. Theo đó, thông qua các bài viết, video, người này khẳng định Choi Sung Bong muốn huy động số tiền 842.000 USD để làm album, trong khi chi phí thực tế sản xuất một sản phẩm chất lượng khoảng 84.000 USD.



Sau khị bị phanh phui sự thật, nam ca sĩ này đã bị tẩy chay hoàn toàn tại xứ sở kim chi

Thời điểm những thông tin này được công khai trên báo chí, dù phía nam ca sĩ kia chưa đưa ra bất kì xác nhận nào nhưng khán giả và người hâm mộ đã vô cùng bức xúc và liên tục tranh cãi xung quanh câu chuyện do anh chàng này dựng lên. Đáng chú ý, phía đài truyền hình KBS Hàn Quốc đã chính thức loại bỏ tên của nam ca sĩ này ra khỏi các chương trình âm nhạc cũng như cắt bỏ toàn bộ hình ảnh của anh ra khỏi những video có liên quan. Thậm chí, những chương trình âm nhạc từng phát sóng trước đó có ghi hình nam ca sĩ giả bệnh này cũng đã được gỡ bỏ triệt để.

Vậy là chỉ không lâu sau ngày sự thật được phanh phui, scandal giả bệnh để kêu gọi tiền quyên góp đã chính thức đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của nam ca sĩ Choi Sung Bong. Ngài ra, động thái quyết liệt của nhà đài KBS cũng như các chương trình liên quan cũng khiến nhiều cư dân mạng Việt Nam vô cùng ngưỡng mộ.



Những so sánh của cộng đồng mạng về câu chuyện xảy ra ở hàn quốc và sự việc từ thiện ở Việt Nam hiện tại

Thời điểm hiện tại ở Việt Nam, rất nhiều nghệ sĩ từng kêu gọi quyên góp đang phải làm việc với cơ quan công an do xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường và thiếu minh bạch. Tuy nhiên, điều khiến nhiều khán giả bất bình và mang ra so sánh với câu chuyện ở tận xứ sở kim chi chính là thái độ của các nhà sản xuất chương trình truyền hình ở Việt Nam. Trái ngược với sự quyết liệt của nhà đài Hàn Quốc, phía ekip sản xuất của nước ta dường như vẫn đang “cố đấm ăn xôi” để đạt được mục đích bất chấp làn sóng phản đối gay gắt của dư luận. Những chương trình ‘chứa đựng’ sự bất chấp ấy có thể kể đến như Running Man Việt Nam mùa 2, Rap Việt và Miss World 2021.



Công an đã chính thức vào cuộc, người dân Việt Nam vẫn đang mong chờ kết quả điều tra cuối cùng

Chưa dừng lại ở đó, nhiều người cũng bất bình trước thái độ nửa vời, “tẩy chay” không triệt để của một bộ phận khán giả Việt hiện nay. Chính những điều ấy đã tiếp tay cho sự “coi thường” khán giả của nhiều chương trình, gameshow việt hiện nay.

Hiện tại, câu chuyện nam ca sĩ hàn quốc bị tẩy chay do giả bệnh để kêu gọi tiền quyên góp vẫn đang được chia sẻ rầm rộ và thu hút sự chú ý quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng.