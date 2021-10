Tối qua ngày 30/10, mạng xã hội dậy sóng với hình ảnh và clip ghi lại cảnh nhiều thanh niên cầm hung khí đánh người dân ngay trong sảnh tòa nhà HHB Khu đô thị Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội.

Đaọn clip ghi lại cảnh nam thanh niên cầm kiếm chém người dân ngay tại sảnh tòa nhà khiến nhiều người bức xúc (Nguồn: MXH giao thông Quốc gia)

Theo ghi nhận từ mạng xã hội giao thông Quốc gia, vụ việc xuất phát khi anh T. là người dân Khu đô thị Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội đi làm về và đỗ xe ngay tại khuôn viên khu đô thị. Tuy nhiên, nhiều người đàn ông tại bãi gửi xe trái phép trước rạp chiếu phim của Khu đô thị đã có hành vi gây sức ép, yêu cầu anh T. đỗ xe ra khu vực khác.

Sau khi xảy ra cự cãi giữa hai bên, các đối tượng của bãi giữ xe trái phép này đã cầm hung khí và lao tới tấn công anh T. Thậm chí, bọn chúng không ngần ngại mà chạy thẳng vào sảnh tòa nhà với thái độ thách thức để truy đuổi anh T. và xuống tay dã man.

Kết thúc vụ ẩu đả kéo dài hơn 2 phút, nạn nhân T. bị thương khá nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay sau đó. Hiện tại, anh đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị tích cực tại bệnh viện.

Hình ảnh trích xuất camera an ninh ghi lại cảnh nam thanh niên hung hãn cầm dao tấn công người dân ngay trong sảnh tòa nhà

Bức xúc trước những hành vi man rợ và coi thường luật pháp của nhóm thanh niên kể trên, người dân ở khu đô thị Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hoài Đức cho biết cần kiểm tra tính hợp pháp của bãi xe này bởi bãi xe tồn tại đã lâu nhưng không có biển hiệu quy định, không niêm yết giá vé nhưng thu phí trông giữ phương tiện là 20.000 đồng/xe ô tô/lượt mà không vé. Và xe máy là 5.000 đồng/ lượt nhưng trong vé lại ghi là 3.000 đồng/ lượt.

Hiện tại, đoạn clip vẫn đang gây phẫn nộ cho dư luận và bức xúc cho người dân đang sinh sống tại khu đô thị kể trên. Nhiều nguời hy vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc để trả lại sự bình yên cho người dân của khu đô thị./