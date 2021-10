Mạng xã hội mới đây vừa lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên phóng xe máy SH khá nhanh đã đâm vào người đàn ông lớn tuổi đi xe Dream tại một Ngã tư.



Đoạn clip ghi lại toàn cảnh sự việc đang được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc (Nguồn: Group Tai nạn tổng hợp)

Sau cú đâm mạnh, cả hai người ngã lăn ra đường. Khi còn chưa thể đứng dậy, gã trai tung chân đạp một cú vào người đàn ông đứng tuổi. Vừa lồm cồm đứng lên, ông tiếp tục bị người trẻ chỉ mặt và đấm thêm một cú rất mạnh nên ngã xuống một lần nữa. Quá bức bức trước cách hành xử của nam thanh niên đi xe SH, tài xế ô tô có gắn camera hành trình đã lập tức xuống xe và đẩy người này ra.



Khung hình gây 'khó chịu' nhất cho cộng đồng mạng và những người chứng kiến vụ tai nạn

Theo nhân chứng cho biết: “ Thanh niên đi xe SH một mực cho rằng người đàn ông đi xe Dream sai. Được biết, sau khi xem lại camera hành trình thì lỗi sai lại thuộc về nam thanh niên. Tuy nhiên khoan nói chuyện đúng sai, xét về khía cạnh đánh người có tuổi nhất là người đó ngang với tuổi bố của chàng thanh niên kia là không được, nếu đặt địa vị người đi xe Dream là bố của thanh niên đó thì sẽ như thế nào".

Phản ứng bức xúc của cư dân mạng

Ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước hành động của nam thanh niên. Đa số mọi người đều cho rằng đây là cách hành xử không thể chấp nhận được. Chưa biết ai là người đúng, người sai nhưng hành động vô van hóa và bất lịch sự của nam thanh niên đi SH không khác gì người không có học thức và thiếu hiểu biết.

Hiện tại, đoạn clip vẫn đang thu hút sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng.