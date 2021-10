NS Trịnh Kim Chi nghẹn ngào đăng cáo phó tiễn biệt mẹ: Mẹ ơi, chúng con yêu thương mẹ nhiều lắm

Tối ngày 7/10, mạng xã hội và nhiều người hâm mộ bàng hoàng xót xa khi phía gia đình nghệ sĩ Hoài Linh thông báo tin buồn. Bố ruột nam danh hài đã qua đời sau một tháng sức khỏe suy yếu vì bệnh và tuổi già tại Mỹ. Hàng loạt đồng nghiệp và các sao Việt đã chia buồn, động viên nam nghệ sĩ cùng toàn thể gia đình.

Bố ruột nghệ sĩ Hoài Linh qua đời tại Mỹ vào ngày 6/10

Nỗi buồn đau mất mát của danh hài Hoài Linh còn chưa tạm lắng xuống thì phía nghệ sĩ Trịnh Kim Chi lại thông báo sự mất mát vô cùng to lớn: Mẹ ruột nữ diễn viên đã qua đời tại nhà riêng vào lúc 10 giờ 30 sáng nay do bệnh tuổi già. Được biết trước đó, mẹ của nữ nghệ sĩ chạy thận suốt 4 năm và còn mắc thêm bệnh tim và được các con hết lòng yêu thương, chăm sóc. Tuy nhiên, do tuổi cao sức yếu, bà đã không vượt qua và rời bỏ trần thế, để lại nỗi mất mát to lớn cho gia đình và những người yêu thương.

Sau khi nén nỗi đau thương, Trịnh Kim Chi mới đây đã đăng tải cáo phó cùng những thông tin về lễ viếng xung quanh đám tang mẹ ruột. Theo đó, lễ an táng sẽ được tổ chức tại nghĩa trang quê nhà. Không chỉ chia sẻ thông tin về thông tin tang lễ, Trịnh Kim Chi cũng nghẹn ngào, đau xót: “Mẹ ơi, chúng con yêu thương mẹ nhiều lắm”.

Dưới bài thông báo, rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè và fan hâm mộ đã chia buồn và động viên nữ nghệ sĩ. Bên cạnh đó, cũng không quên gửi đến cô lời nhắn nhủ giữ gìn sức khỏe, tránh để bị ảnh hưởng quá nặng nề bởi tin buồn lần này.

Bạn bè và đồng nghiệp chia buồn cùng Trịnh Kim Chi

Được biết, vào hồi tháng 5 vừa rồi, bố chồng của nữ nghệ sĩ cũng vừa qua đời khiến cô và gia đình vô cùng đau xót. Sự việc chỉ vừa mới qua đi thì bây giờ Kim Chi lại phải đón nhận nỗi đau mới. Và lần này là người mà cả đời này cô yêu thương, kính trọng nhất. Có thể nói, trên thế gian này, không có nỗi đau nào sánh được với nỗi đau mất người thân và Trịnh Kim Chi cũng vậy.

NS Trịnh Kim Chi và mẹ ruột lúc còn sinh thời

Lúc mẹ còn sinh thời, khi chia sẻ về mẹ ruột, Trịnh Kim Chi nói: “"Mẹ tôi là người mạnh mẽ, quyết đoán. Mẹ nuôi 4 chị em tôi, lo lắng đầy đủ không thiếu bất cứ thì gì. Tôi thừa hưởng năng khiếu từ đôi tay của mẹ tôi. Tôi cũng mê làm đẹp cho người khác giống như mẹ và điều quan trọng là mẹ luôn rất nghiêm túc và đam mê với nghề nghiệp của mình, Giờ tôi cũng vậy”.