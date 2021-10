Thêm một vụ bắt cóc trẻ em ở TP Hồ Chí Minh, dư luận bàng hoàng phẫn nộ

Suốt nhiều ngày hôm nay, vụ mất tích bí ẩn của bé trai 2 tuổi tại Bình Dương vẫn đang được dư luận không ngừng quan tâm. Đáng chú ý, dù đã hơn 3 ngày sau khi thông báo mất tích và nhờ đến sự giúp đỡ của cơ quan công an cũng như người dân và toàn thể dư luận, xã hội, tung tích của bé trai đến nay vẫn là một ẩn số vô cùng lớn.

Sau nhiều ngày mất tích, bé trai 2 tuổi ở Bình Dương vẫn chưa được tìm thấy

Và giữa lúc cả dư luận đang hướng sự quan tâm về bé trai 2 tuổi kém may mắn ấy, một vụ bắt cóc nữa tiếp tục xảy ra trên địa bàn TP.HCM khiến người dân bàng hoàng, kinh hãi. Tuy nhiên, vụ bắt cóc rất may đã không trót lọt và cháu bé đã an toàn bên gia đình nhưng độ táo tợn và manh động của kẻ gây án đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Theo thông tin đăng tải trên báo Công An Thành phố Hồ Chí Minh, tối ngày 19/10, Công an P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TPHCM đang tiến hành trích xuất camera, lấy lời khai các nhân chứng, và khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ người dân trình báo sự việc bất ngờ xuất hiện đối tượng lạ xông vào nhà, có hành vi bồng 1 bé trai rồi còn đánh người.

Cụ thể, khoảng 14 giờ chiều ngày 19/10, bé trai tên Đặng Như M.K (2 tuổi) ngồi chơi cùng bà ngoại là Nguyễn Trúc Mai (46 tuổi) trong nhà trên đường số 20, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức. Trong lúc bà ngoại xuống nhà dưới lấy nước cho cháu uống thì nghe cháu ngoại hét lớn nên chạy lên thì phát hiện một thanh niên đeo khẩu trang đang ôm cháu K, bà Mai liền lao tới nắm chân cháu K giật lại. Trong lúc giằng co, đối tượng dùng tay, chân tấn công liên tục khiến bà Mai ngã xuống nền nhà.

Công an tiến hành lấy lời khai, điều tra vụ bắt cóc vừa xảy ra ngày 19/10 ở Thủ Đức - TP.HCM

Rất may lúc đó, có một người hàng xóm đi qua nên đối tượng lập tức bỏ bé trai lại và nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, bố ruột và cậu của bé trai cũng đang ở nhà nhưng do khác phòng nên không kịp thời nắm được sự việc.

Sau vụ xô xát, rất may cháu bé đã an toàn trong vòng tay bố mẹ, bà ngoại cháu cũng chỉ bị thương và không có tổn hại lớn nhưng vụ việc đã khiến người dân xung quanh và dư luận vô cùng bàng hoàng phẫn nộ. Không hiểu vì lý do gì đã khiến các đối tượng có hành vi nguy hiểm cho xã hội lại ngang nhiên và táo tợn đến như vậy.

Ngay sau khi thông tin về hai vụ bắt cóc liên tiếp nhau được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người đã tỏ ra vô cùng hoang mang lo lắng. Thời điểm hiện tại, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã khiến kinh tế suy giảm có thể đã gián tiếp gây ra nguyên nhân cho sự táo tợn vào liều lĩnh của loại tội phạm nguy hiểm này.

Phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng trước hành động hiên ngang, thách thức pháp luật

Đáng phẫn nộ hơn, hành vi ngang nhiên, thách thức pháp luật và thậm chí sẵn sàng xô xát, hành hung người nhà để bắt cóc trẻ em thực sự là một mối nguy cơ vô cùng lớn đặt ra cho xã hội và các cơ quan chức năng. Điều ấy chứng tỏ, những kẻ này rất coi thường pháp luật và bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Với những đối tượng có chủ đích xấu xa như vậy, rất có thể nhiều trường hợp khác khó mà may mắn được như vụ bắt cóc hụt vừa rồi.

Hiện tại, công an đang tiến hành điều tra, xác minh vụ bắt cóc hụt ở Thủ Đức trong khi phía Bình Dương vẫn đang nỗ lực ngày đêm để tìm ra bé trai 2 tuổi mất tích trước đó. Hy vọng may mắn sẽ một lần nữa mỉm cười với gia đình bé trai ở Bình Dương giống như vụ việc hy hữu từng xảy ra ở Bắc Ninh năm trước.