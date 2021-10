Thủy Tiên bị ‘tố’ giải ngân thiếu gần 70 tỷ, dân tình ‘vỡ mộng’ với ‘Cô tiên ngoài đời thực’

Tính đến hết ngày 15/10, theo số liệu thống kê mới nhất của 7 tỉnh miền Trung được Thủy Tiên đến giải ngân tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt, số tiền trao tặng trên thực tế đang “âm’ 67,97 tỷ. Tất cả những số liệu này đều do phía Thủy Tiên cung cấp, công khai và do các tỉnh thành đã tiến hành rà soát, báo cáo lên bộ công an và đối chứng sau đó. Cụ thể, trên trang điện tử Zing.vn có đăng tải:



Số liệu thống kê số tiền từ thiện đã giải ngân của Thủy Tiên tại 7 tỉnh miền Trung

Theo đó, số tiền chênh lệch ở thời điểm hiện tại đang là một ẩn số rất lớn. Và mặc dù vẫn còn một số tỉnh chưa thể xác minh được số tiền cụ thể nhưng theo nhiều ý kiến của dư luận, số tiền chênh lệch sau khi tổng hợp tất cả cũng rất có thể khiến dư luận “hoang mang tột độ” so với những gì “Cô Tiên” đã công khai với “bàn dân thiên hạ”. Được biết, thời điểm rất lâu trước đây, phía Thủy Tiên đã công khai thông tin giải ngân hơn 178 tỷ đồng, “vượt chỉ tiêu” hơn 1 tỷ so với số tiền quyên góp được khiến nhiều người không khỏi khâm phục.

Tuy nhiên, ở thời điểm này, sau khi bộ công an chính thức vào cuộc rà soát lại hoạt động từ thiện của Thủy Tiên, nhiều điểm nghi vấn đang bắt đầu được là sáng tỏ, nhiều điểm bất hợp lý cũng bắt đầu được tìm ra. Rất nhiều những con số chênh lệch và “bằng chứng biết nói” đang dần khiến vợ chồng “cô tiên ngoài đời thực” khó lòng “giải thích”.



Tại nhiều địa phương, Thủy Tiên phát tiền theo cảm tính và rất khó thống kê

Đặc biệt, con số chênh lệch gần 70 tỷ đồng đang nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt từ dư luận. Trước những con số thống kê “hai năm rõ mười” của các địa phương, cư dân mạng không khỏi hoang mang, vỡ mộng với “Cô tiên”. Trước đó, Thủy Tiên từng được coi như “bồ tát sống”, “cô tiên ngoài đời thực” với những cống hiến không biết mệt mỏi trong những ngày cứu trợ miền Trung với bốn bên tứ phía chỉ toàn là nước lũ và nguy hiểm trập trùng.

Sau khi những số liệu thống kê nêu trên được báo chí truyền thông đăng tải rộng rãi cũng như góp mặt trên nhiều nền tảng mạng xã hội, nhiều người chia sẻ mình thực sự đã “vỡ mộng”. Mặc dù Thủy Tiên đang dính lùm xùm từ thiện với bao thị phi và sóng gió, nhiều người vẫn âm thầm ủng hộ bởi cho rằng dẫu sao cô cũng đã có những đóng góp nhất định và hy sinh vô cùng cao cả.



Phản ứng của cư dân mạng trước con số chênh lệch "kỷ lục" của Thủy Tiên

Thế nhưng, với một số tiền chênh lệch lớn đến mức vài chục tỷ, nhiều người không khỏi bàng hoàng “ngã ngửa”. Số tiền quyên góp càng lớn càng có nghĩa là niềm tin của người dân dành cho Thủy Tiên và tình yêu thương dành cho bà con vùng lũ càng “vĩ đại”. Vậy nếu như xác minh được con số chênh lệch kia là thật vậy há chẳng phải Thủy Tiên đang mang tình thương của đồng bảo ra để “kinh doanh” hay sao? Thật là điều mà không ai dám tưởng tượng và nghĩ đến.



Hiện tại, công an vẫn đnag tiến hành điều tra, rà soát các hoạt động từ thiện của Thủy Tiên tại 7 tỉnh miền Trung

Hiện tại, Bộ Công An vẫn đang khẩn trương tiến hành việc điều tra, rà soát và xác minh cũng như thu thập dữ liệu, chứng cứ phục vụ việc “phá án”. Con số chênh lệch gần 70 tỷ kia có thể tồn tại hoặc không nhưng suy cho cùng đó cũng là một “bài học đắt giá” cho việc đặt niềm tin nhầm chỗ và là lời cảnh tỉnh cho những người muốn trục lợi trên tình thương của đồng bào.