Thủy Tiên - Công Vinh bất ngờ được minh oan giữa tâm bão bị ‘tố’ xây cầu ... ‘dởm’

Mới đây, UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa có báo cáo UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Công an về việc đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ xây 2 cây cầu bị hỏng do bão lũ năm 2020. Theo đó, đoàn từ thiện của nữ ca sĩ thực tế chỉ xây dựng mới 1 cây cầu, còn lại sửa chữa một cây cầu khác trên địa bàn.

Cây cầ Khe Liệu do đoàn từ thiện cua Thủy Tiên hỗ trợ kinh phí xây dựng lại

Cụ thể, tại xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương, Nghệ An), do ảnh hưởng của bão lũ năm 2020, cầu Khe Liệu bị dòng nước dữ đánh sập hoàn toàn. Do vậy đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đã đầu tư xây dựng mới cây cầu này. Được biết, cây cầu Khe Liệu mới được đầu tư xây dựng lại với mức kinh phí 1 tỷ đồng vào tháng 11/2020 và bàn giao vào tháng 6/2021. Tuy nhiên đến nay, chỉ sau 4 tháng đưa vào sử dụng cây cầu này xuất hiện một số vết nứt, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng.

Vết nứt ngang thân cầu xuất hiện sau 4 tháng đưa vào sử dụng

Phần mố cầu xuất hiện vết nứt nghiêm trọng

Hư hỏng ở phần mố cầu khiến nhiều người ái ngại về tính an toàn của cây cầu

Nhìn những hình ảnh nứt toác, xuống cấp nghiêm trọng của hạng mục cầu Khe Liệu, nhiều người đã vô cùng bàng hoàng và ngỡ ngàng. Ngay lập tức, cái tên Công Vinh - Thủy Tiên được réo tràn lan trên các diễn đàn mạng xã hội bởi cho rằng là nguồn cơn của sự việc.

Sau những lùm xùm từ thiện vẫn còn đang được điều tra bởi Bộ Công An, nhiều người gần như mặc định gán luôn 2 tiếng ‘ăn chặn’ cho Thủy Tiên ngay khi chưa có bất kỳ kết luận nào của cơ quan chức năng. Đặc biệt, khi cây cầu do vợ chồng cô hỗ trợ tiền của các mạnh thường quân để xây dựng lại bị hư hỏng, nhiều người cũng nghĩ ngay đến khả năng ‘rút ruột công trình’ và dấy lên làn sóng phẫn nộ gay gắt.

Tuy nhiên, cũng rất nhiều người cho rằng việc cây cầu này hư hại, xuống cấp không thể quy kết hết trách nhiệm cho Thủy Tiên và Công Vinh được. Sở dĩ, vợ chồng nữ ca sĩ chỉ là nhà đầu tư và không trực tiếp xây dựng, thi công nên không thể có chuyện ‘ăn chặn’ như nhiều người suy đoán.

Cũng theo nhiều ý kiến khác, sau khi hỗ trợ kinh phí, Thủy Tiên & Công Vinh cũng không hề có mặt tại công trường thi công và giám sát cũng như không hề có chuyên môn xây dựng nên việc ‘cân - đo - đong - đếm’ nguyên vật liệu hay những công tác thi công là điều không khả thi. Bởi vậy, việc công trình này xuống cấp nghiêm trọng chỉ sau 4 tháng sử dụng bắt buộc phải kiểm tra trách nhiệm của những bộ phận liên quan khác. Cụ thể, đó là nhà thầu thi công và tư vấn giám sát xây dựng.

Nhiều người cho rằng đó không hoàn toàn là trách nhiệm của Thủy Tiên mà còn cả các bên liên quan khác nữa

Thời điểm hiện tại, vẫn biết dư luận đang dậy sóng vì những điểm thiếu sót và chưa minh bạch của Thủy Tiên và Công Vinh trong quá trình hoạt động từ thiện. Thế nhưng, nhiều ý kiến cũng cho rằng cần rõ ràng, rạch ròi mọi chuyện, không để các chuyện ‘lẫn vào nhau’. Mọi lỗi lầm, thiếu sót của nữ ca sĩ này đã có Bộ Công An xác minh, điều tra làm rõ, ở thời điểm hiện tại, dư luận cần sáng suốt nhìn nhận vấn đề, tránh có những phát ngôn quá khích và thậm chí sai sự thật để làm ảnh hưởng đến danh dự của người khác.

Hiện nay, dư luận vẫn đang quan tâm và tranh cãi gay gắt xung quanh câu chuyện ‘cầu vừa xây xong đã hỏng’ của Thủy Tiên. Nhiều người hy vọng cơ quan công an sớm vào cuộc điều tra, xác minh nguyên nhân của sự xuống cấp này để người dân biết được câu trả lời xác đáng nhất, tránh việc ‘nghi oan’ và ‘đổ lỗi nhầm’.