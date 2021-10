Vụ việc bé trai 2 tuổi tại Bình Dương mất tích khi chơi trước cửa nhà đang rất được dư luận quan tâm trong suốt nhiều ngày qua. Trong suốt 5 ngày tìm kiếm, rất nhiều lực lượng và người dân, cộng đồng mạng đã chung tay góp sức giúp đỡ gia đình nhưng mọi chuyện dường như đã vô vọng. Và cho đến trưa nay 20/10, may mắn cuối cùng đã không mỉm cười với gia đình em giống như những vụ việc trước đó. Tại con mương cách nhà 600m, người dân và lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi bị mắc vào một cành cây dưới mương nước.

Hiện trường phát hiện ra thi thể chá bé 2 tuổi ở Bình Dương

Thông tin đau lòng này đã được công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương và phía người thân xác nhận vào trưa nay 20/10. Tại hiện trường nơi tìm thấy thi thể cháu bé, nhiều người đã không khỏi đau đớn xúc động. Vậy là đã không có phép màu nào đến với gia đình em như mọi người đã cầu nguyện. Dù cho nguyên nhân thực sự là gì thì đây cũng thực sự là một mất mát to lớn đối với gia đình nạn nhân.

Đã có người nói rằng: “Nếu một đứa trẻ mất đi cha (mẹ), thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi. Đàn ông mất vợ thì gọi là góa phụ , phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ, nhưng tại sao không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con? Bởi đó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó cả.” Và đó thực sự là những gì diễn tả nỗi đau của cha mẹ bé trai 2 tuổi kém may mắn ở thời điểm hiện tại.

Sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, phép màu đã không xảy ra. Nạn nhân đã ra đi mãi mãi

Liệu còn điều gì đau đớn hơn đứa con mà mình thai nghén 9 tháng trời, vượt ngàn đau đớn sinh ra rồi âu yếm, yêu thương bị mất tích mà không rõ lý do vì sao. Rồi giữa lúc đang cầu trời khấn phật và hi vọng may mắn sẽ mang con trở về thì tin lũ ập đến chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Và đó thực sự chưa phải là điều đau đớn nhất khi mà nghĩ đến lúc con mình đau đớn, sợ hãi và rồi ra đi mãi mã khi gọi tên bố mẹ trong vô vọng và nước mắt đầy tuyệt vọng. Đó mới chính là điều bóp nát trái tim những bậc cha mẹ trong câu chuyện này.

Và không đơn giản chỉ là nỗi mất mát của riêng gia đình nạn nhân, sự việc này còn là một hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn xã hội cũng như những gia đình có con nhỏ hiện nay. Loại hình tội phạm nguy hiểm này càng ngày càng táo tợn và ngang ngược. Không những thách thức pháp luật, chúng còn bất chấp thủ đoạn và là nỗi khiếp sợ của nhiều gia đình có con nhỏ hiện nay.

Rất nhiều người đa xtham gia vào cuộc tìm kiếm nhưng đều vô vọng

Nhiều người không ngừng bày tỏ thái độ bất bình và bức xúc trước những hành động vô nhân tính này. Ai cũng hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của bé trai 2 tuổi ở Bình Dương cũng như có hình phạt thích đáng cho loại tội phạm nguy hiểm này để răn đe những kẻ có tâm địa xấu xa hiện nay.

Được biết, hiện tại đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an huyện Dầu Tiếng thực hiện công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Dư luận cũng đang hướng về gia đình của cháu bé và gửi lời chia buồn, động viên đến người thân nạn nhân sau sự việc đau lòng vừa xảy ra.