Từ vụ bé gái 2 tuổi bị bạn đánh dã man ngay tại lớp, nhiều phụ huynh ám ảnh ‘lo ngay ngáy’

Tối ngày 23/10, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ rầm rộ bài viết kèm đoạn video ghi lại cảnh một bé gái 2 tuổi bị bạn học đánh đập dã man ngay tại lớp học. Theo đó, đoạn clip với độ dài hơn 8 phút có nội dung bạo lực đến mức nhiều phụ huynh không dám xem hết vì vừa thương vừa sợ hãi. Trong đoạn clip, một bé gái gần 2 tuổi bị bạn nam cùng lớp đánh đấm dã man khi không có cô giáo trông lớp.

Đoạn clip ghi lại cảnh bé gái 2 tuổi bị bạn đánh đập dã man ngay tại lớp (Nguồn: mạng xã hội GTQG)

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, lớp học lúc này có khoảng 8 bé, cô giáo hiện đang không có ở lớp. Một bé trai mặc áo màu xanh liên tục đánh, đá mạnh vào người bé gái. Thậm chí, bé trai này còn dùng chân đạp vào người, ngồi cả lên người bé gái. Bị đánh tới tấp, bé gái sợ đến khóc thét, giãy giụa.

Những hành động bạo lực đến ‘sởn cả gai ốc’ của bé trai khiến nhiều người khiếp sợ và có lẽ sẽ không ai tin được nếu không có hình ảnh của camera an ninh. Ngay khi đoạn video đăng tải, nhiều người thực sự không tin vào mắt mình bởi đó chỉ là đứa trẻ mới 2 tuổi mà hành động đã quá đỗi bạo lực.

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh khiến nhiều phụ huynh 'sôc'

Cũng theo đoạn video, khoảng tầm 5 phút sau thì cô giáo đi vào. Bé gái bị bạn đã vội vã chạy về phía cô giáo. Được biết, sau khi phụ huynh nắm được sự việc, người mẹ này đã đăng tải đoạn clip lên mạng cùng những dòng chia sẻ đầy xót xa và nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo nhiều trang thông tin điện từ đưa tin, vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 23/10 tại một trường mầm non tư thục ở Bắc Giang. Tối cùng ngày, rất nhiều cộng đồng mạng và đặc biệt là những phụ huynh có con em đến tuổi tới trường đã chia sẻ rầm rộ đoạn clip và bày tỏ thái độ lo lắng, ám ảnh.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc cho trẻ em đi học hiện nay thực sự là nỗi ám ảnh của rất nhiều bậc cha mẹ. Vì điều kiện không có người trông, lại phải đi làm để đảm bảo kinh tế gia đình, nhiều phụ huynh đã cho con đến trường sớm và gửi gắm niềm tin vào nhà trường cũng như các thầy cô. Thế nhưng trong bối cảnh xuất hiện biết bao nhiêu vụ việc trẻ em bị hành hung, bị đánh đập và hàng loạt những sự cố khác khiến nhiều người không khỏi lo lắng, ám ảnh.

Nhiều vị phụ huynh lo lắng, bức xúc trước đoạn video hãi hùng này

Chưa kể, ở cái tuổi ‘ăn chưa no, lo chưa tới’, nhiều bé còn chưa thể nói tròn vành rõ chữ 1 câu, việc bị bạn hành hung ở lớp hay có bất kỳ sự cố nào cũng chưa thể kể lại với bố mẹ khi đi học về. Bởi vậy, nhiều phụ huynh đã lo nay càng lo hơn.

Vẫn biết đó chỉ là những trường hợp không mong muốn và hy hữu nhưng rất nhiều phụ huynh đã bày tỏ thái độ lo ngại cũng như mất niềm tin khi cho con đi nhà trẻ. Với mỗi người mẹ, việc chứng kiến khoảnh khắc con mình bị bạn đánh đập, hành hung dã man như vậy thật sự khiến họ như đang bị bóp nghẹt trái tim và đau đớn ngàn lần. Không những thế, việc để con rời xa vòng tay mình và trao hoàn toàn sự tin tưởng, gửi gắm an toàn của con mình cho người khác cũng là thử thách vô cùng lớn.

Nếu mỗi đứa trẻ coi cha mẹ là ‘vùng an toàn’ thì với mỗi bậc phụ huynh, con cái chính là tài sản và điểm tựa quý giá nhất. Bởi vậy, không khó hiểu khi hàng triệu bậc cha mẹ đang lo ngay ngáy, tự hỏi con mình liệu có bao giờ lâm vào tình cảnh như vậy không sau khi xem đoạn clip ám ảnh kia. Nhiều người cũng không khỏi rơi nước mắt khi canh cánh nỗi lo trong lòng nhưng vẫn phải "cắn răng" gửi con đi học để đi làm vì 'kế sinh nhai'.

Hiện tại, đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng cũng như rất nhiều phụ huynh.