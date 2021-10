Suốt mấy ngày qua, mạng xã hội bất ngờ xôn xao bàn tán và không khỏi ngỡ ngàng trước thông tin đường dây đánh bạc nghìn tỉ vừa bị công an triệt phá lại được cầm đầu bởi một người từng khiến bao người ngưỡng mộ. Trước đó chỉ vài tháng trời, một “ông chồng quốc dân” được hàng trăm trị em ao ước và thần tượng vừa tặng vợ sắp cưới của mình một chiếc siêu xe đời mới trị giá lên tới tỷ đồng. Những tưởng đó là chuyện tình đẹp như mơ chỉ có trong cổ tích hay chân dài thì mới có được đại gia thì hôm nay, dân tình được phen ngã ngửa. Hóa ra đống của cải, tiền tài vật chất ấy lại kiếm từ những hành vi bất hợp pháp.

Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trị giá 1500 tỷ là một cựu sinh viên công nghệ thông tin tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã khiến nhiều người phải nể phục “sát đất” vì máu làm giàu theo cách chẳng giống ai và “sỗ sàng” “vuốt mặt” cả pháp luật. Theo điều tra của cơ quan công an, đối tượng ngụy tạo vỏ bọc hoàn hảo đến nỗi vợ con không hề hay biết đến hành vi sai trái và thực sự sốc khi chồng bị bắt giữ. Tất cả những đồng tiền kiếm được từ hoạt động sai trái, tên này đầu tư hết vào siêu xe đắt đỏ và phục vụ cuộc sống xa hoa như ông hoàng bà chúa.

Chưa hết thất vọng với chiếc mặt nạ hoàn hảo của “ông chồng quốc dân” ngày nào, mạng xã hội lại được phen “ngã ngửa” khi cậu IT tài năng, từng là trợ thủ đắc lực của bà xã ông Dũng lò vôi nay vừa bị bắt do hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước khi là nỗi “khiếp sợ” của hàng loạt những tên tuổi đình đám của giới showbiz, cậu IT Nhâm Hoàng Khang cũng là một người đa tài và có nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Nói về lý do khiến cậu IT này sa lưới pháp luật, được biết, Nhâm Hoàng Khang đột nhập vào trang web liên quan sai phạm hoạt động cờ bạc, sau đó quay sang tống tiền đường dây này 400 triệu đồng. Gần đây nhất, Nhâm Hoàng Khang được dân mạng liên tục nhắc đến vì với những tuyên bố lấy được các sao kê tài khoản ngân hàng của các cá nhân, quỹ từ thiện của một nữ đại gia.

Cả hai vụ việc trên, một vụ đã quá rõ ràng, còn một vụ có lẽ vẫn cần thêm điều tra và kết luận từ cơ quan công an. Thế nhưng nó cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho bao người trước những điều hào nhoáng và đẹp đẽ trên mạng xã hội. Không phải cái gì phô trương, cái gì rực rỡ cũng đáng để mơ ước và ngưỡng mộ. Đôi khi, đó có thể chỉ là những thứ phù phiếm, xa hoa để “định hướng dư luận” và đánh lạc hướng ánh nhìn của cộng đồng mạng khỏi những góc nhìn đen tối và không đứng đắn. Bởi vậy nên không phải thứ gì lấp lánh cũng là vàng.