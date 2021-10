Video: Khoảnh khắc xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội ở Phổ Yên, Thái Nguyên

Chiều ngày 28/10, mạng xã hội giao thông Quốc gia bất ngờ xôn xao lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội bên lề đường khiến nhiều người lưu thông qua vô cùng bàng hoàng.

Video ghi lại cảnh chiếc xe tải bốc cháy ngùn ngụt khiến nhiều người đi đường hoảng sợ (Nguồn: MXH Giao thông Quốc gia)

Theo thông tin ghi nhận, sự việc xảy ra vào trưa nay (28/10) tại khu vực gần cầu Rẽo , xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên. Rất may không có thương vong về người nhưng tài sản thì thiệt hại lớn.

Ngọn lửa bốc cao, 'nuốt trọn' chiếc xe tải bên vệ đường

Hình ảnh còn lại tại hiện trường cho thấy chiếc xe đã chá trụi và trơ lại chỉ toàn là khung sắt. Với tình trạng thiệt hại như vậy, nhiều người cho rằng chiếc xe gần như không thể sửa chữa hay phục hồi về như nguyên trạng. Cũng theo như đoạn video ghi lại, ngọn lửa cháy dữ dội, bốc cao ngùn ngụt và 'nuốt trọn' chiếc xe.

Tại hiện trường, chiếc xe tải đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ lại mỗi khung sắt

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã kịp thời có mặt tại hiện trường để dập lửa và can thiệp.

Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường để dập lửa và điều tra nguyên nhâ sự việc

Nguyên nhân của sự việc được nhiều người đồn đoán có thể là do chập điện trong động cơ. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng. Hiện nguyên nhân của vụ việc đáng tiếc này vẫn đang được điều tra, xác minh.