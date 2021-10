Video: Xe container bốc cháy dữ dội trên cầu Gianh Quảng Bình khiến người xem kinh hãi

Sáng 31/10, mạng xã hội giao thông Quốc gia xôn xao, kinh hãi trước đoạn video ghi lại cảnh một chiếc xe container bốc cháy ngùn ngụt trên cầu Giành, Quảng Bình.

Theo đó, các nhân chứng tại hiện trường thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 7h 30 phút sáng nay (31/10) trên cầu Gianh - Quảng Bình . Chiếc xe container chưa rõ BKS bất ngờ bốc cháy từ phần đầu cabin và lan dầm ra toàn bộ phần đầu xe. Mặc dù thời tiết lúc đó có mưa nhưng ngọn lửa đã rất nhanh chóng thiêu rụi hoàn toàn phần đầu của chiếc xe trong sự bất lực của tài xế.

Những bức hình và đoạn vdeo tại hiện trường cho thấy, ngọn lửa ngùn ngụt bốc cháy trong khi chiếc xe dừng lại trên cầu Gianh khiến cho nhiều người 'yếu tim' không dám đi qua gây nên tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Phần đàu xe bốc cháy dữ dội nhưng rất may bác tài đã kịp thoát ra ngoài

Tuy thiệt hại lớn về vật chất nhưng rất may vụ hỏa hoạn không gây nên bất kì sự thương vong nào về người. Được biết bác tài xế đã kịp thoát ra ngoài trước khi phần đầu xe bị ngọn lửa 'nuốt trọn'.

Chứng kiến vụ cháy kinh hoàng, nhiều cư dân mạng không khỏi xót xa thương cảm cho người tài xế. Chiếc xe được ví như người bạn thân thiết của mỗi bác tài và thậm chí còn là cả nguồn sống, công cụ chính để sản xuất kinh tế cho cả gia đình mà nay lại không may gặp nạn khiến ai cũng phải xót xa.

Phần đầu xe bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn

Tuy vậy, nhiều người cũng gửi lời chia sẻ, động viên đến người tài xế bởi cho rằng 'của đi thay người' và 'còn người còn của', chúc bác tài sớm 'tai qua nạn khỏi' và không gặp những chuyện kém may mắn tương tự trên suốt những hành trình sau này.

Được biết, ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã có mặt tại hiện trường dề dập lửa và điều tra, xác minh nguyên nhân sự việc.