Vĩnh Phúc: Cháy lớn tại chợ Trung tâm thị trấn Vĩnh Tường, nhiều gian hàng bị thiêu rụi

Sáng nay, ngày 31/10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại địa bàn thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc khiến nhiều gian hàng tại đây bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại nặng nề.

Your browser does not support HTML5 video. " />

Video cháy chợ TT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc sáng này 31/10 (Nguồn: MXH Giao thông Quốc gia)

Cụ thể, theo thông tin đăng tải trên mạng xã hôi Giao thông Quốc gia, khoảng 6h 30 ngày 31/10 vụ hoả hoạn đã thiêu trụi nhiều gian hàng. Ngay sau khi người dân phát giác đám cháy đã lập tức liên hệ với cơ quan phòng cháy chữa cháy.

Nhận được thông báo, lực lượng cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường, khoanh vùng dập lửa tránh lây lan sang các hộ kinh doanh bên cạnh. Theo chía ẻ cua các nhân chứng tại hiện trường, đã có ít nhất 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC có mặt.

Tiểu thương bàng hoàng, hoảng sợ tại hiện trường vụ cháy

Lực lượng PCCC có mặt để khoanh vùng dập lửa

Đám cháy lớn với ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa trong nhiều gian hàng. Những bức hình tại hiện trường cho thấy mức thiệt hại có thể là một con số rất lớn. Nhiều tiểu thương gần như không thể đúng vững sau khi bất lực nhìn ngọn lửa lấy đi tất cả. Mất mát này là quá lơn, liệu mất bao lâu để họ có thể vực dậy sau biến cố này.

Đám cháy dữ dội với cột khói bốc cao, đen ngòm đầy ám ảnh

Hiện tại, cơ quan công an và lực lượng chức năng đang thống kê sơ bộ thiệt hại ban đầu do vụ hỏa hoản xảy ra. Bên cạnh đó, cơ quan PCCC cũng đang điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn kinh hoàng này.

Nhiều gian hàng bị thiêu rụi gần như hoàn toàn

Đươc biết, chợ - trung tâm thương mại thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc được khánh thành và kha trương hồi năm 2014 với tổng diện tích 7.346,4m2. Trong đó, nhà chợ chính 02 tầng kinh doanh kiểu siêu thị diện tích 1.523m2. Tầng 1 có 70 quầy chủ yếu là hàng dệt may, thời trang da giầy, mỹ phẩm, văn phòng phẩm và hàng thủ công mỹ nghệ. Tầng 2 được bày bán các sản phẩm của Siêu thi BigC Vĩnh Phúc như: đồ gia dụng, lương thực, thực phẩm…4 dãy nhà 1 tầng diện tích 1.423 m2 bao quanh khu chợ chính với 83 ki ốt là các hàng nông, lâm, thủy sản khô và hàng ăn tại chỗ.

Vụ hỏa hoạn lần này được cho là xảy ra lại các ki ốt phía bên ngoài của chợ trung tâm và có mức thiệt hại nặng nề, nghiêm trọng.