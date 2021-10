Sáng ngày 13/10, mạng xã hội bất ngờ xôn xa trước thông tin về một vụ án mạng đặc biệt tại Yên Bái. Một người đàn ông được phát hiện tử vong trong trạng thái bị mất ‘của quý’ tại nhà riêng.

Clip người dân hiếu kỳ vây quang ngôi nhà phát hiện người đàn ông tử vong trong trạng thái bị cắt bộ phận nhạy cảm ở Yên Bái

Theo thông tin ghi nhận từ ông Tăng Thành Công - Chủ tịch UBND xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho biết, khoảng 19h ngày 12.10, người dân thôn Phúc Hòa phát hiện thi thể ông P.Đ.Y (SN 1971, thôn Phúc Hòa, ở xã Hán Đà, huyện Yên Bình) trong căn bếp, tại nhà riêng trong tình trạng bị mất “của quý”.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm để điều tra, xác minh vụ việc. “Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy đầy đủ bộ phận trên người ông Y và có thể rất khó tìm ra”, ông Công cho biết thêm.

Đối diện trước vụ án mạng nghiêm trọng này, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao, bàng hoàng và rất tò mò về nguyên nhân dẫn đến sự việc hy hữu này. Nhiều người không ngừng đồn đoán và cho rằng nguồn cơn của sự việc có thể là mâu thuẫn tình cảm. Chi tiết nhạy cảm trong vụ án khiến nhiều người liên tưởng đến hàng loạt những vụ án xảy ra do ma thuẫn tình cảm trước đó đã từng có tiền lệ.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đó có thể là một chi tiết nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra và định hướng dư luận. Được biết, người nạn nhân là người có hoàn cảnh khá đặc biệt và neo người. Hiện tại, theo chia sẻ của những người tự nhận là hàng xóm hoặc ở gần khu vực xảy ra án mạng, vợ của nạn nhân đang chăm người nhà ở bệnh viện Việt Đức nên chỉ có một mình nạn nhân ở nhà. Những lời đồn đoán không đúng sự thật có thể sẽ khiến người nhà nạn nhân lo lắng, buồn bã và thậm chí tổn thương.





Hiện tại, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân thật sự của vụ việc. Tất cả những nguyên nhân xuất hiện trên mạng xã hội hoàn toàn mới chỉ là những lời đồn đoán. Do đó, chúng đều chưa có độ xác thực hoàn toàn chưa thể tin tưởng.

Chúng tôi sẽ cập nhật nguyên nhân chính xác của vụ việc cũng như thông tin mới nhất sau khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra./