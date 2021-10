Thời gian gần đây, mạng xã hội không ngừng xôn xao bàn tán khi hàng loạt những cái tên khác trong giới nghệ sĩ bất ngờ bị khơi ra và dính vào lùm xùm kêu gọi tiền từ thiện. Trong số ấy, có cả vợ chồng nữ diễn viên Nguyễn Ngọc Thúy Diễm và Lương Thế Thành.

Ngay sau khi bị réo tên, nhiều cư dân mạng cũng đã tìm ra hàng loạt điểm đáng nghi và bất hợp lý trong quá trình làm từ thiện, cứu trợ miền trung của cặp đôi này. Cũng từ đó, việc ‘tháng 10 kêu gọi từ thiện, tháng 12 xây nhà’ của Thúy Diễm đã dấy lên rất nhiều nghi ngờ của dư luận về việc liệu có hay không việc ăn chặn từ thiện. Hàng loạt câu hỏi nghi vấn đã được đặt ra, trang cá nhân của cả hai vợ chồng đều nhận về rất nhiều sự chỉ trích và lời công kích từ cư dân mạng.



Thúy Diễm và Lương Thế Thành bất ngờ bị gọi tên trong lùm xùm ăn chặn tiền từ thiện khiến nhiều người ngỡ ngàng

Nhận thấy sự việc đã bắt đầu nghiêm trọng, vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm tuy chưa một lần khẳng định mình minh bạch trong vấn đề cứu trợ miền Trung nhưng cũng đã bày tỏ quan điểm về sự ‘trong sáng như gương’ và mong muốn được mọi người tin yêu ủng hộ.

Đáng chú ý, vài phút trước đây, Thúy Diễm đã bất ngờ lên tiếng chính thức kể từ sau khi dính tin đồn ăn chặn tiền từ thiện. Cụ thể, nữ diễn viên đã chuẩn bị 2 bản cứng các tài liệu liên quan đến sao kê toàn bộ số tiền từ thiện đã quyên góp được trước đó. Cũng theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô sẵn sàng hợp tác, giải trình với cơ quan công an khi cần thiết để chứng minh sự trong sạch của hai vợ chồng.



Thúy Diễm tung sao kê cùng chia sẻ chân tình trên trang cá nhân

Trên trang Facebook cá nhân của mình, bà xã Lương Thế Thành viết: “Như đã chia sẻ! Diễm đã chuẩn bị sẵn sao kê mọi giấy tờ liên quan từ trước để bảo vệ danh dự cho bản thân và gia đình mình !

Trong 2 bản này: 1 bản là D in ra dành cho các MTQ khi có ai cần giải trình chi tiết vui lòng liên hệ qua email : thuydiemdv@gmail.com , cung cấp số tiền đã đóng góp, tên họ, ngày gửi, sau khi kiểm tra chính xác Diễm xin liên hệ lại giải trình cho từng người một!

Bản thứ 2 là D in ra sẵn để khi bất kỳ cơ quan chức năng nào cần làm sáng tỏ , D chuẩn bị sẵn sàng để nộp và giải trình bảo vệ uy tín và danh dự cho mình.”



Nữ diễn viên mong mọi chuyện sớm kết thúc để được qua trở lại với khán giả

Chưa dừng lại ở đó, Thúy Diễm cũng bày tỏ mong muốn mọi chuyện sẽ sớm được kết thúc để trở lại với khán giả cùng những điều tốt đẹp nhất thay vì những điều độc hại: “Mong mọi chuyện thị phi được kết thúc tại đây! Để Diễm và gia đình trở về cuộc sống bình yên , chăm sóc cho gia đình và cho cả công việc nghệ thuật của mình !

Diễm mong muốn được xuất hiện với những tác phẩm mới cho khán giả thay vì những điều độc hại thế này ! Diễm xin chân thành cảm ơn.”

Những chia sẻ này của bà xã Lương Thế Thành nhận về rất nhiều lời khen ngợi, động viên từ phía bạn bè và cư dân mạng. Thế nhưng, nhiều người cũng bất ngờ so sánh việc tung sao kê của nữ diễn viên không khác gì việc làm của Thủy Tiên thời điểm trước đó.



Bạn bè, fan hâm mộ và đồng nghiệp gửi lời chia sẻ, động viên với Thúy Diễm

Cụ thể, nhiều người cho rằng, giữa hai sự “sao kê này” có rất nhiều điểm trùng hợp đến khó tin. Cả Thủy Tiên và Thúy Diễm đều tung sao kê của ngân hàng Vietcombank, đều khẳng định bản thân trong sạch hoàn toàn và rất đanh thép, chắc chắn. Thậm chí, phía Thủy Tiên còn tuyên bố sẽ kiện những người đã bôi nhọ danh dự của bản thân cô và vu khống cô tội ăn chặn, biển thủ tiền từ thiện.

Chưa hết, Thủy Tiên cũng từng cho biết sẽ gửi những bản sao kê do cô tự chuẩn bị - giống như những bản của Thủy Diễm hiện tại cho cơ quan công an nếu được yêu cầu để bảo vệ danh dự của bản thân. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng, cơ quan công an vẫn đang điều tra, rà soát lại và bắt đầu tìm ra nhiều sự chênh lệch khiến dư luận “ngã ngửa” vì khó tin.



Những điểm trùng hợp khó tin giữa sao kê của Thúy Diễm và Thủy Tiên khiến dân tình xôn xao, bàn tán

Tuy nhiên, tất cả đó chỉ là những đồn đoán và suy luận của cộng đồng mạng. Sự trong sạch, minh bạch của mỗi cá nhân tự kêu gọi từ thiện đôi khi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lương tâm, tư cách đạo đức và tính tự giác của mỗi người. Và một khi những yếu tố ấy thiếu đi sự cân bằng, bị lu mờ hay tha hóa trước những đồng tiền xương máu của người dân thì cũng chính là lúc cơ quan công an sẽ giúp mang tất cả ra ánh sáng, trả lại sự công bằng và danh dự cho những nghệ sĩ làm từ thiện chân chính.