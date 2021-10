Bóc trần chiêu trò ‘mượn hoa cúng phật’, lợi dụng trẻ mồ côi để trục lợi của ‘Tịnh Thất Bồng Lai’

Vén màn sự thật về nơi ‘mượn hoa cúng phật’, giả danh Phật Giáo

Suốt nhiều ngày qua, những câu chuyện xoay quanh “Tịnh Thất Bồng Lai” lại bất ngờ nóng lại lên trên mạng xã hội sau màn vạch trần những góc khuất ‘kinh tởm’ của người tự nhận là con ruột của Lê Tùng Vân (người xưng là Hòa thượng Thích Tâm Đức ở "Tịnh thất Bồng Lai"). Theo lời kể của người này, tất cả những đứa trẻ được gọi là “trẻ mồ côi” tại nơi này đều là con ruột của “Thầy Ông Nội” và bị lợi dụng để kiếm tiền chứ không đơn thuần như những gì được kể trước đó.

Tự xưng là 'chùa' nhuwg Tịnh Thất Bồng La lại ẩn chứa những bí mật khiến nhiều người bàng hoàng

Theo những video clip được tung lên các trang mạng xã hội cho thấy, mặc dù chưa bao giờ xuất gia, nhưng ông Lê Tùng Vân, luôn mạo xưng mình là "Thầy ông Nội" hay Thầy Thích Tâm Đức. Tự cạo đầu trọc, mặc lễ phục, pháp phục, làm lễ phục xuất gia cho người khác, nhận Phật tử làm tín đồ và tự xưng "Tịnh thất Bồng Lai" là chùa.

Sau thời điểm để 5 chú tiểu nhỏ “gây bão” tại Thách Thức danh hài, nhiều câu chuyện nhân ái tại nơi đây đã khiến dư luận vô cùng quan tâm và chú ý. Thế nhưng, tháng 10/2020, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát sóng phóng sự về sự thật của nơi gọi là "Tịnh thất Bồng Lai" cùng những thủ đoạn kêu gọi từ thiện dành cho những đứa trẻ mà họ tự nói là mồ côi từ nhiều năm qua. Sự việc này đã khiến dư luận chấn động và vô cùng phẫn nộ. Chưa bao giờ, người ta phải đối mặt với việc giả danh Phật Giáo lừa đảo ở quy mô lớn đến như vậy.

Ngay sau phóng sự đó của VTV, cơ quan công an tỉnh Long An cũng đã chính thức vào cuộc, vén bức màn bí mật về nơi “mượn hoa cúng phật” và giả danh Phật Giáo này. Theo đó, quá trình điều tra, xác minh đã có đủ cơ sở để xác định, đây là cơ sở lợi dụng Phật giáo và danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, nhằm trục lợi cá nhân.

Cơ quan chức năng đã vén bức màn bí mật tại nơi giả danh Phật Giáo này

Cúng theo xác nhận của Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai" ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An không phải là tự viện hợp pháp và không do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An quản lý.

Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng khẳng định: "Đây là không phải là một cơ sở của Phật giáo mà chỉ mượn danh xưng là cơ sở Phật giáo. Lợi dụng hình thức tu sĩ phật giáo, lợi dụng hình thức cơ sở của giáo hội, lợi dụng hình thức nuôi những người cơ nhỡ làm từ thiện để trục lợi cho mình. Đó là vi phạm về pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức phật giáo thế giới và gần nhất là tổ chức phật giáo của nước nhà".

Sau khi vấp phải sự phẫn nộ gay gắt của cộng đồng Phật giáo, báo chí, truyền thông, mạng xã hội, “Thầy Ông Nội” đã đổi tên "Tịnh Thất Bồng Lai" thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Trẻ mồ côi nuôi dưỡng trong chùa thực chất toàn là … con cháu ruột

Theo nguồn tin từ cơ quan công an, từ năm 1990 đến năm 2007, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, ông Lê Tùng Vân đã tạo lập cơ sở tự lấy tên là Trại dưỡng lão - Cô nhi Thánh Đức, lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi và tiếp nhận tiền từ thiện. Đến năm 2007 thì bị xử lý và chấm dứt hoạt động.

Chưa chịu từ bỏ, “Thầy Ông Nội” tiếp tục sử dụng chiêu trò này để tạo dựng nên “Tịnh Thất Bồng Lai” để trục lợi cá nhân. Nhiều năm qua, "Tịnh Thất Bồng Lai" lợi dụng Phật giáo và danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi đã có những thủ đoạn để tạo dựng niềm tin trong nhân dân, trục lợi tiền từ thiện.

Cũng theo xác nhận của cơ quan chức năng địa phương, những đứa trẻ đang được nuôi dưỡng tại đây không phải là trẻ mồ côi và phần lớn đều có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân.

Những chú tiểu này được giới thiệu là trẻ em mồ côi nhưng thực chất đều là con ruột của "Thầy ông nội"

Để trục lợi cá nhân, "Tịnh thất Bồng Lai" liên tục cho những em nhỏ được nuôi dưỡng tại đây đi tham gia các cuộc thi thi hát Bolero, "Thách thức danh hài"… Tất cả đều giới thiệu là trẻ mồ côi đến từ "Tịnh thất Bồng Lai". Mục đích không gì khác là để gây chú ý, quảng bá hình ảnh. Bằng cách này "Tịnh thất Bồng Lai" trở thành điểm lui tới của nhiều cá nhân, tổ chức từ thiện và những tấm lòng vàng trong, ngoài nước gửi quà tặng, tiền hỗ trợ.

Sau khi bị phát giác, nhiều người đã làm đơn tố giác cơ sở này và liên tục có những khiếu nại, đơn thư lên cơ quan chức năng. Nắm được tình hình, chủ tịch UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo các ngành, các cấp vận động di dời số tượng Phật về cơ sở tôn giáo hợp pháp tại huyện Đức Hòa và yêu cầu cơ sở tự xưng "Tịnh Thất Bồng Lai" không được tụ tập đông người, tổ chức hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Các cơ quan chức năng phải điều tra làm rõ mục đích, động cơ tổ chức hoạt động tôn giáo, nuôi dưỡng trẻ em của tổ chức này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an đã vào cuộc, làm rõ chiêu trò trục lợi của "Thầy ông nội" trong thời gian qua

Theo kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra, "Tịnh Thất Bồng Lai" là cơ sở mạo danh, lợi dụng lòng tốt của các nhà từ thiện, làm xấu đi hình ảnh của các tổ chức tôn giáo.

Đặc biệt, việc tổ chức cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo không tuân thủ các quy định pháp luật, lợi dụng quyên tiền từ thiện sinh hoạt tôn giáo, nuôi dưỡng trẻ em nhưng thực chất sử dụng số tiền trên không đúng mục đích sẽ bị coi là hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hiện tại, những diễn biến mới nhất xoay quanh câu chuyện “Tịnh Thất Bồng lai” hay còn được gọi là “Thiền am bên bờ vũ trụ’ vẫn đang thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận cũng như cộng đồng mạng.