Đàm Vĩnh Hưng và vợ bên Mỹ phân chia tài sản thế nào sau ly hôn?

Như thông tin đã đăng tải ngày 16/10, cuộc hôn nhân kéo dài 1 thập kỷ của Đàm Vĩnh Hưng và nữ bầu show kín tiếng bên Mỹ đã chính thức kết thúc. Được biết, người vợ trên giấy tờ của Mr. Đàm đã đệ đơn ly hôn vào hồi tháng 8/2021 sau một thời gian dài ly thân. Và cũng theo chia sẻ, cả hai không có con chung và không phân chia tài sản.



Cuộc hôn nhân kéo dài hơn 1 thập kỉ của Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức kết thúc

Đáng chú ý, trong tờ đơn ly hôn bà Liên Phạm đã khai “không phân chia tài sản” và điều này bất ngờ khiến dư luận trong nước xôn xao, bàn tán không ngừng. Bởi sự việc bất ngờ xảy ra vào thời điểm “nhạy cảm” hiện tại khi mà Đàm Vĩnh Hưng đang dính lùm xùm từ thiện nên càng khiến nhiều người tò mò về tính minh bạch tài sản chung của cả hai.

Thủ tục ly hôn ở Mỹ khác Việt Nam thế nào?

Theo báo Thanh Niên đăng tải, một luật sư tại bang California (Mỹ) cho biết thông tin “không phân chia tài sản” trên đơn ly hôn thực chất chỉ nằm ở mặt lý thuyết. Cụ thể, người này phân tích: “Trong đơn ly hôn, vợ hợp pháp của Đàm Vĩnh Hưng nói là họ không có tài sản chung, không tranh chấp tài sản. Lý do ly dị là vì có những khác biệt không thể hàn gắn được. Về phía Đàm Vĩnh Hưng, khi người khác đệ đơn ly dị mình, anh ấy cũng có thể nói rằng họ không có tài sản chung gì để chia. Đây là lý thuyết, còn chuyện thực tế có phân chia hay không thì “hạ hồi phân giải”. Tức là họ có thể kê khai tài sản chung và xác định phân chia, tranh chấp, đấu đá nhau sau này. Điều này rất phức tạp”.



Thủ tục ly hôn của Mr. Đàm bên Mỹ có nhiều điểm đặc biệt so với ở Việt Nam

Đồng thời, vị luật sư này cũng cho biết, thủ tục ly hôn bên mỹ cũng khác rất nhiều so với Việt Nam. Do đó, thủ tục ly hôn của vợ chồng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng có nhiều điều đặc biệt: “Nhiều thông tin cho rằng kể từ khi bà Lien Jackie Pham nộp đơn ly dị, phía Đàm Vĩnh Hưng phải phúc đáp trong vòng 30 ngày nếu không sẽ bị xử khiếm diện (vắng mặt). Tuy nhiên, cột mốc 30 ngày được tính từ ngày bị đơn được tống đạt (giao đúng thủ tục pháp lý), có thể bằng việc đưa tận mặt hoặc bị đơn xác nhận bằng văn bản đã nắm rõ sự việc. So với các vụ kiện khác chỉ cần luật sư ký nhận thay thì thủ tục ly hôn cần chính chủ xác thực đã được tống đạt. Đặt trường hợp nếu Đàm Vĩnh Hưng im lặng, không phản hồi về vụ ly hôn với lý do chưa được giao đúng thủ tục pháp lý (đang ở Việt Nam) thì tòa cũng không làm được gì”.

Sẽ ra sao nếu phát hiện ly hôn để tẩu tán tài sản?

Thời điểm hiện tại, nhiều người sau khi nhận được thông tin Đàm Vĩnh Hưng bị vợ đệ đơn ly hôn ở Mỹ thì rất bất ngờ. Nhiều người thậm chí còn cho rằng đây cũng có thể là một hình thức “tẩu tán tài sản”. Chia sẻ về chuyện có hay không mục đích này và sẽ ra sao nếu phát hiện mục đích thực chất của việc ly hôn để tẩu tán tài sản một cách hợp lý, vị luật sư tại Mỹ cũng chia sẻ với phóng viên báo Thanh Niên, cụ thể: “Ở Mỹ, chuyện ly dị diễn ra rất nhiều. Thậm chí, người ta còn không cần ra tòa, chỉ cần làm đúng mọi thủ tục, tới ngày tòa ký giấy và gửi về là xong. Nhìn chung, việc tòa phán quyết không có tài sản chung để chia không có nghĩa là không có. Người khác hoàn toàn có thể thưa kiện nếu phát hiện có sự tẩu tán tài sản với lý do ly hôn”.



Vụ ly hôn hoàn toàn có thể bị kiện nếu phát hiện hành vi tẩu tán tài sản bất hợp pháp

Tuy nhiên, do hiện nay Đàm Vĩnh Hưng đang vướng mắc một số công việc liên quan đến pháp lý tại Việt Nam nên có thể sẽ khó xuất cảnh để giải quyết thủ tục ly hôn. Giải đáp nỗi lo này của nhiều người, vị luật sư này cũng thông tin thêm: “Nếu không có tranh chấp tài sản, Đàm Vĩnh Hưng chỉ cần ký một tấm giấy xác nhận không cần phải tống đạt tận mặt, thông báo đã biết hết sự việc rồi. Từ đây, thời hạn phúc đơn 30 ngày sẽ có hiệu lực. Nếu vượt quá thời hạn thì bà Lien Jackie Pham có thể ra tòa xin xử khiếm diện. Tới ngày, tòa sẽ căn cứ lời khai và xử lý. Mọi giấy tờ có thể gửi theo đường bưu điện và ký tá rồi gửi ngược trở lại. Rất tiện lợi”.

Hiện tại, những thông tin chia sẻ trên mới chỉ là đơn thuần xuất phát từ phía luật sư bên Mỹ và vẫn chưa phải phán quyết cũng như đề nghị chính thức của tòa án về thủ tục ly hôn của Mr. Đàm. Do đó, những thông tin xoay quanh vụ ly hôn đầy thị phi này vẫn đang thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận và fan hâm mộ.