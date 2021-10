Lý giải nguyên nhân vụ 15 con chó của cặp vợ chồng về Cà Mau tránh dịch bị tiêu hủy

Suốt những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xa, thích thú và không ngừng chia sẻ những hình ảnh về hành trình về quê của đôi vợ chồng phụ hồ nghèo cùng 1 chú chó vô cùng đáng yêu. Được biết, người chủ của đàn chó này là vợ chồng ông Hùng, 49 tuổi ở Bình Dương và làm phụ hồ ở Long An. Do tình hình dịch bệnh kéo dài nên anh chị phải về quê của người em để tính kế sinh nhai.

Tuy nhiên, đến tối ngày 9/10, cộng đồng mạng bàng hoàng trước thông tin toàn bộ đàn chó của vợ chồng ông Hùng đã bị tiêu hủy một cách tàn nhẫn. Theo ghi nhận, lý do của sự việc được cho là tránh gây nguy cơ phát tán bệnh dịch do hai vợ chồng ông Hùng đã có kết quả dương tính Covid-19 sau khi từ Long An trở về. Việc tiêu hủy này đã được các bác sĩ và cán bộ xã đồng ý cũng như phê duyệt.

Chủ đàn chó dương tính với Covid-19, 1 trong số những chú chó này cũng bị nhiễm virus chưa xác định

Ngay lập tức, thông tin này đã khiến dư luận phẫn nộ, bởi nhiều báo cáo trước đây đã chỉ ra rằng, cho mèo không truyền được virus COVID-19. Nhiều người cho rằng cũng hoàn toàn có nhiều giải pháp khác thay vì tiêu hủy một cách tàn nhẫn như vậy.

Có thể với nhiều người, chó chỉ là động vật bình thường nhưng với một số người khác, chó lại là những người bạn trung thành và tình cảm nhất. Cộng đồng mạng cho rằng, việc tiêu hủy toàn bộ số chó này sẽ khiến vợ chồng ông Hùng rất đau lòng và thất vọng.

Theo thông tin mới nhất đăng tải trên báo Thanh Niên, trao đổi với PV qua điện thoại, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND H.Trần Văn Thời (Cà Mau), cho hay ông đang đi xuống xã Khánh Hưng để làm rõ vụ việc tiêu hủy đàn chó. "Chúng tôi thừa nhận việc tiêu hủy đàn chó trên không phù hợp với quy định. Chúng tôi thừa nhận thiếu sót này", ông Công nói.

Tuy nhiên, việc tiêu hủy đàn chó đã được báo cáo là do có sự nhầm lẫn khiến nhiều người càng thêm bức xúc

Chia sẻ thêm về chuyện tiêu hủy do sai sót, nhầm lẫn, Ông Trần Tấn Công giải thích thêm, ban đầu chính quyền xã Khánh Hưng xác định toàn bộ số chó, mèo trên của một chủ nên chỉ liên hệ một người trong nhóm tên Khanh để bàn phương án tiêu hủy. Ông Khanh đã đồng ý và bắt bỏ vô bao để đem đi tiêu hủy. Tuy nhiên, sau đó mới vỡ lẽ đàn chó trên có cả chó của ông Hùng.

Trước đó, một lãnh đạo UBND Trần Văn Thời cũng cho biết: “Vợ chồng anh này được đưa vào khu cách ly của xã cùng hàng chục con chó. Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành xét nghiệm thì có 1 con dương tính với virus nhưng là virus gì chưa rõ, tôi đang chờ báo cáo. Lúc này, lực lượng đã trao đổi với chủ nuôi tiêu hủy con này và được người này đồng ý. Nếu xã báo cáo vụ việc thì tôi đã chỉ đạo đưa những con chó này đến trung tâm thú ý chứ tiêu hủy làm chi"

Hiện tại, vụ việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ dư luận và gây ra không ít tranh cãi cũng như phẫn nộ và bức xúc trong dư luận. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc khi có những thông tin và diễn biến mới nhất.