Thông tin mới nhất vụ bà Phương Hằng ‘tố’ bị Võ Hoàng Yên và ‘cộng sự’ hành hung tại cơ quan công an

Theo thông tin ghi nhận, chiều ngày 17/10, trong buổi livestream trực tiếp trên trang cá nhân thư ký của mình, bà xã ông Dũng ‘lò vôi’ đã cho biết, trong buổi làm việc tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh hôm 16/10 về vấn đề kiện tụng, bà đã bị ông Võ Hoàng Yên cùng 4 luật sư (2 nam, 2 nữ đi cùng cùng ông Yên) hành hung.



Trong buổi livestream ngày 17/10, bà Phương Hằng phản ánh mình bị ông Yên và các luật sư đi cùng hành hung

Cụ thể, trong buổi livestream của mình, bà Hằng khẳng định: “Hai người đi chung là luật sư đứng chửi rủa tôi, còn hai người đứng canh cửa, ngay tại Công an TP Hồ Chí Minh... 5 con người tấn công tôi cùng một lúc trong phòng 10 mét vuông… Nếu tôi nói sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật... Kẻ thì đòi đánh, người thì đòi táng vào mặt tôi, tôi la lên mới thôi”

Ngay sau khi chia sẻ, thông tin này đã khiến dư luận xôn xao và không ngừng bàn tán. Thậm chí, rất nhiều người sau đó đã chia sẻ rộng rãi thông tin này lên các nền tảng mạng xã hội và thu về sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng.



Trước đó, vụ kiện của ông Yên và bà Phương Hằng đã được cơ quan công an thụ lý và phục hồi điều tra

Chưa dừng lại ở đó, cũng theo bà Hằng, toàn bộ vụ việc được camera trong phòng làm việc ghi lại. Bà nói sẽ gửi đơn yêu cầu Công an TP Hồ Chí Minh trích xuất camera hình ảnh trên và gửi đơn thư khiếu nại đến Bộ Công an, các cấp lãnh đạo để làm sáng tỏ sự việc này.

Sau khi nắm được thông tin, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo rõ vụ việc để không làm hoang mang dư luận. Được biết, hiện tại sự việc vẫn chưa có thông tin hay báo cáo cụ thể nhưng nguồn tin của Công an TPHCM nhấn mạnh: “Hai bên có lớn tiếng nhưng không có chuyện hành hung”.



Phía cơ quan công an đang tiến hành điều tra xác minh nguồn tin có hay không việc bà Phương Hằng bị hành hung tại cơ quan công an

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện đang điều tra và xác minh việc bà Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sự việc đáng tiếc trên được cho là xảy ra vào thời điểm cơ quan công an mời cả hai bên lên làm việc, đối chất. Hiện tại, phía công an cũng đang xác minh thông tin và báo cáo lãnh đạo về phản ánh của bà Phương Hằng.