Sáng ngày 19/11, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin về một sự việc đau lòng vừa xảy ra vào chiều ngày hôm qua tại KCN Quế Võ, Bắc Ninh.

Theo đó, không chỉ trên facebook và các trang mạng cũng đăng tải một đoạn video ghi lại sự việc đau buồn này. Theo đó, vào khoảng buổi chiều ngày 18/11, người dân gần khu trọ trên địa bàn Lãm Làng, KCN Quế Võ, Bắc Ninh phát hiện thi thể một nam thanh niên đã chết trong tư thế treo cổ ngay trong phòng trọ.

Phát hiện thi thể nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ ở phòng trọ (Nguồn: 91.com.vn)

Được biết, sáng nay một người bạn tìm đến phòng trọ gọi cửa không được đã cầu cứu những người dân xung quanh. Mọi người đã cùng hợp tác phá cửa và phát hiện sự việc thương tâm bên trong.

Cũng theo ghi nhận từ mạng xã hội, nạn nhân được cho là sinh năm 1996 quê quán Cao Bằng, hiện đang ở trọ tại Bắc Ninh và làm công nhân trong khu công nghiệp gần đó.

Hiện trường đau thương của vụ việc

Tại hiện trường, nam thanh niên đã tử vong trong thứ thế treo cổ, cửa phòng khóa trái nên không có người phát hiện ra. Phải đến sáng nay khi người bạn đến gọi cửa mới phát hiện ra điều bất thường thì đã quá muộn.

Theo chia sẻ của những người có mặt tại hiện trường, nguyên nhân ban đầu có thể là do mâu thuẫn tình cảm với bạn gái. Nạn nhân đã nghĩ không thông suốt dẫn đến quyết định đau lòng.

Nghi vấn mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên treo cổ tự vẫn trong phòng

Được biết, hiện cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiếp nhận, xử lý sự việc cũng như xác minh nguyên nhân.

Cơ quan chức năng và y tế đã có mặt tại hiện trường

Hiện tại, sự việc vẫn đang được dư luận và cộng đồng mạng vô cùng quan tâm và chú ý. Chúng tôi sẽ thông tin thêm sau khi có kết luận điều tra chính thức từ cơ quan chức năng./.