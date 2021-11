Bức xúc tài xế grab chở hàng cồng kềnh ngang nhiên 'qua mặt' chốt giao thông trên đường vành đai 3

Mạng xã hội mới đây bất ngờ lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh vô cùng phản cảm trên đường vành đai 3 khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ và bức xúc.

Đoạn video ghi lại cảnh tài xe mặc áo grab chở hàng cồng kềnh ngang nhiên vượt chốt giao thông trên đường vành đai 3 (nguồn: MXH giao thông quốc gia)

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình cho thấy, trên đường vành đai 3 Hà Nội, xuất hiện 1 nam thanh niên mang áo Grab điều khiển xe máy mang BKS 19S1 – 349.78 chở hành cồng kềnh đi ngay sau 1 chiếc xe tải gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện đi phía sau.

Đáng chú ý, đường vành đai 3 trên cao vốn được biết là không hề dành cho các phương tiện thô sơ và chỉ có các phương tiện oto được phép lưu thông. Vậy mà thanh niên mặc áo grab kia vẫn thản nhiên lưu thông trên tuyến đường này và thậm chí còn chở hàng hóa cồng kềnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn.

Bó hàng cồng kềnh của người tài xế này khiến nhiều người vô cùng lo sợ

Và càng gây phẫn nộ hơn khi thản nhiên 'qua mặt' chốt kiểm soát

Không những thế, hình ảnh trong đoạn camera còn cho thấy sự xuất hiện của sắc phục cảnh sát giao thông nhưng hông hề có việc tài xế grab ia bị chặn lại xử hay bất kì dấu hiệu ngăn cản nào. Nhiều người cho rằng có thể vì thanh niên này đi kẹp giữa 2 chiếc xe tải khiến cho việc xử lý gặp nhiều khó khăn và có thể ảnh hưởng đến mật độ giao thông.

Dù không rõ thời gian cụ thể xảy ra sự việc là bao giờ nhưng thái độ và hành vi của tài xế này vẫn đnag nhận về rất nhiều chỉ trích của cư dân mạng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng cần phải có một hình thức xử phạt thật nghiêm cho những tình trạng coi thường luật lệ giao thông như vậy./.