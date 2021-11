Clip: Lấn làn vượt đèn đỏ, 2 thanh niên 'gây họa' ở ngã ba

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn video ghi lại cảnh lấn làn vượt đèn đỏ gây tai nạn của 2 nam thanh niên khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Đoạn clip ghi lại sự việc khiến dân mạng bức xúc (Nguồn: MXH giao thông quốc gia)

Cụ thể, đoạn clip được camera hành trình của xe oto phía sau ghi lại, vụ việc xảy ra vào lúc 11h42p (1/11), theo đó chiếc xe máy do 1 nam thanh niên điều khiển chở theo 1 người phía sau, không đội mũ bảo hiểm đã lấn làn vượt đèn đỏ và sau đó va chạm mạnh với một chiếc xe máy khác ngay tại ngã 3.

Cú đâm mạnh khiến 3 người đi xe máy bị ngã ra đường nằm bất động, có vẻ khá đau đớn. Không những vậy, cả hai phương tiện đều bị hư hỏng và thiệt hại khá nặng nề.

Ngoài việc lên án 2 thanh niên vượt đèn đỏ, người đàn ông đi ngược chiều cũng nhận về rất nhiều chỉ trích vì không đội mũ bảo hiểm và phóng nhanh không quan sát.

Chiếc xe máy lấn làn, vọt lên vượt đèn đỏ và va chạm với xe khác

Vụ va chạm khiến hai chếc xe hư hỏng nặng và 3 người đều ngã lăn ra đường

Hiện tại, việc vượt đèn đỏ ở những đoạn đường khuất, không có sự hiện diện cơ của cơ quan chức năng là điều không hiếm găp. Tuy nhiên, chính bởi sự vô ý thức của những người như vậy mà gây ra rất nhiều mối nguy hiểm đến cho người lưu thông trên đường.

Hiện tại, dù chưa rõ đoạn clip này xảy ra trên đoạn đường nào và vụ việc sau đó được giải quyết ra sao nhưng vẫn đang được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.