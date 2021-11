Clip: Tài xế lái xe con chạy ngược chiều còn tỏ thái độ thách thức khiến người xem phẫn nộ

Mạng xã hội mới đây lan truyền nhanh một đoạn video ghi lại cảnh tài xế ô tô “lấc láo”, lái xe đi ngược chiều còn tỏ thái độ thách thức với tài xế conatiner đi đúng luật khiến nhiều người xem vô cùng bức xúc.

Đoạn video ghi lại toàn cảnh sự việc khiến người xem bức xúc (Nguồn: MXH giao thông quốc gia)

Theo hình ảnh được cammera hành trình ghi lại được cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc nói trên, người này đang lưu thông trên đường thì bất ngờ xuất hiện một ô tô con màu trắng đi vào làn ngược chiều và chắn đầu xe container.

Đáng chú ý, dù đi sai luật nhưng tài xế ô tô con này sau đó còn dừng xe, chặn trước đầu xe container quyết không cho đi. Chưa hết, lái xe “ngổ ngáo” này sau đó còn xuống xe, liên tục chỉ hướng về phía tài xế xe tải liên tục thách thức. Thậm chí không chỉ người tài xế lái xe tỏ thái độ mà một người khác trong chiếc xe con còn trèo cửa ra ngoài, thách thức, tỏ thái độ với người lái xe container khiến người xem vô cùng 'nóng mắt'.

Chiếc xe con đi ngược chiều, chắn đường của lái xe container

Tài xế xe con và một người khác đi cùng tỏ thái độ thách thức khiến người xem bức xúc

Ngay sau khi đoạn video sau khi được đăng tải trên một số diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về giao thông đã nhanh chóng lan truyền và khiến cư dân mạng một phen “dậy sóng”. Nhiều người tỏ ra vô cùng phẫn nộ với hành vi lái xe bất chấp luật, “khôn lỏi” cùng thái độ quá “bố đời” của tài xế ô tô con.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng lên tiếng yêu cầu tài xế xe container gửi đoạn video và thông tin để cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xử lý đối với trường hợp người lái ô tô xem thường pháp luật nói trên.

Mặc dù không rõ đoạn clip trên được ghi lại trong thời gian nào, địa điểm ra sao nhưng vẫn nhiều cư dân mạng hy vọng đoạn video này sớm được gửi đến cơ quan chức năng để người tài xế đi sai luật kia sẽ nhận được hình phạt thích đáng cho hành động coi thường pháp luật của mình.