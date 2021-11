Clip: Thót tim khoảnh khắc xe con lấn làn đối đầu container, bị tông văng xa hàng chục mét

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền về một đoạn clip ghi lại cảnh vụ va chạm nghiêm trọng xảy ra vào tối 1/11 giữa xe con và container khiến nhiều người thót tim sợ hãi.

Clip ghi lại toàn cảnh vụ va chạm giữa chiếc xe con 5 chỗ và xe container khiến người xem thót tim (Nguồn: MXH giao thông quốc gia)

Cụ thể theo nội dung trong đoạn clip được ghi lại bởi camera hành trình của chiếc xe container cho thấy, khoảng 22h ngày 1/11, trên một đoạn đường 2 chiều khá vắng vẻ, một chiếc xe ô tô 5 chỗ chạy tốc độ nhanh bất ngờ lao qua làn chạy ngược chiều đâm trực diện vào đầu xe Container đang đi đúng chiều đường.

Chiếc xe con bất ngờ lấn làn, vọt ga và lao thẳng vào chiếc xe container đối diện

Hậu quả vụ va chạm trực diện khiến chiếc xe ô tô 5 chỗ văng xa khoảng 15m, phần đầu xe hư hỏng, biến dạng hoàn toàn. Hiện vẫn chưa có thống kê về thiệt hại về người nhưng rất nhiều người đang không ngừng lo lắng cho số phận của tài xế điều khiển chiếc xe con này. Bên cạnh đó, đoạn clip ghi lại vụ va chạm vẫn khiến nhiều người không khỏi thót tim, 'loạn nhịp'.

Cú va chạm khiến xe con bị văng xa 15m

Phần cầu xe hư hỏng nặng khiến nhiều người kinh hãi

Hiện tại, nguyên nhân của sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Nhưng theo một số chia sẻ của một vài cộng đồng mạng cho biết, có thể tài xế xe con đã ngủ gật, thiếu tỉnh táo trong quá trình điều khiển phương tiện. Một số khác thì lại cho rằng đó là sự cố không mong muốn của chiếc xe bởi không ai lại điều khiển xe chạy trực diện và lấn làn nguy hiểm như vậy cả.

Đáng chú ý, đây cũng là một lời cảnh báo cho nhiều tài xế khi chạy xe vào ban đêm mà đặc biệt là những ngày thời tiết mưa nồm, trơn trượt, nguy cơ xảy ra tai nạn cao. Cần hết sức chú ý để hạn chế gây ra tai nạn đáng tiếc.

Được biết, đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên các hội nhóm mạng xã hội giao thông vè nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.