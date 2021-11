Clip: Xe container thông chốt bất chấp hiệu lệnh của CSGT khiến người xem phẫn nộ

Mạng xã hội mới đây vừa lan truyền 1 đoạn video ghi lại cảnh một xe container thông chốt kiểm soát bất chấp hiệu lệnh của cảnh sát giao thông khiến người xem vô cùng phẫn nộ.

Clip chiếc xe container thông chốt bất chấp hiệu lệnh của CSGT (Nguồn: MXH giao thông Quốc gia)

Cụ thể, theo nội dung mà đoạn clip ghi lại, một chiếc xe container đang chạy trên đường thì gặp chốt kiểm soát ở phía trước mặt. Khi một chiến sĩ CSGT thổi còi yêu cầu một tài xế container dừng xe để kiểm tra thì tài xế này không những không tuân thủ mà nhấn ga bỏ chạy. Chiến sĩ cảnh sát dù đã cố hết sức, ném chiếc gậy về phía cabin chiếc xe nhưng vẫn không hề hấn gì và tài xế này vẫn 'quyết tâm' thông chốt khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Các chiến sĩ CSGT ra hiệu lệnh cho tài xế dừng lại để kiểm tra

Tuy nhiên tài xế này đã bất chấp tất cả và 'thông chốt'

Không biết đoạn video này được qua lại ở thời điểm nào, địa phận nào và tài xê bị kiểm tra vì lý do gì nhưng thái độ thách thức, coi thường pháp luật và bất chấp tất cả khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Vẫn biết, câu chuyện "thông chốt" CSGT khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra đã không còn quá xa lạ và nhưng mỗi lần được ghi lại và thông tin rộng rãi trên mạng xã hội lại vẫn khiến dư luận không khỏi dậy sóng.

Dưới phần bình luận của đoạn clip, nhiều cư dân mạng cho rằng phải có hình phạt thật thích đáng để răn đe những tài xế bất chấp như vậy. Việc thông chốt không chỉ đơn giản là coi thường pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn nguy hiểm cho người lưu thông trên đường.

Hiện tại, đoạn clip vẫn đang được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội và nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều.