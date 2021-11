Đàm Vĩnh Hưng khiến fan ngỡ ngàng vì chăm con nhỏ chuẩn chỉ hơn cả ‘bố bỉm sữa’

Suốt thời gian gần đây, Đàm Vĩnh Hưng bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý của dư luận và khán giả khi bất ngờ ‘tức tốc’ sang Mỹ ngay sau động thái cứng rắn và quyết liệt của Bộ Công An về vụ từ thiện. Nhiều người cho rằng Mr Đàm đã cao chạy xa bay về phía trời Tây để mong ‘thoát tội’ nhưng sự thật là nam ca sĩ chỉ đang thực hiện chuyến lưu diễn đã có kế hoạch trước của mình.

Đàm Vĩnh Hưng đã sang đất Mỹ được tròn 10 ngày

Không chỉ thế, Đàm Vĩnh Hưng còn bất ngờ bị cho rằng bị cấm nhập cảnh Mỹ và đang tự mình đập tan tin đồn đó bằng cách sang Mỹ như một bằng chứng đanh thép. Thế nhưng, tất cả chỉ tin đồn, bởi Mr Đàm hiện không có bất kì lệnh cấm hay hạn chế đi lại nào do vi phạm pháp luật, do đó, tất cả chỉ là tin đồn vô căn cứ. Và sau đó, chính nam ca sĩ cũng đã phải lên tiếng đính chính để trấn an lòng người hâm mộ.

Tính từ thời điểm đặt chân sang Mỹ đến nay đã tròn 10 ngày. Nam ca sĩ đã có những chia sẻ đầu tiên về nỗi nhớ day dứt khôn nguôi của mình. Không những vậy, Mr Đàm cũng bộc bạch thêm về những trăn trở và kỉ niệm một thời nuôi con nhỏ chuẩn chỉ chẳng kém những ông bố bỉm sữa ngày nay khiến fan ngỡ ngàng, thích thú.

Đàm Vĩnh Hưng hạnh phúc bên 2 con nuôi cùng huyết thống

Được biết, dù lấy vợ nhiều năm nhưng hai vợ chồng nam ca sĩ không có con chung. Mr Đàm nhận con của em gái làm con nuôi và hết lòng chăm sóc, yêu thương. hai bé gồm 1 trai 1 gái hiện đang sống rất hạnh phúc, thoải mái bên cha nuôi Đàm Vĩnh Hưng và trưởng thành dần theo ngày tháng.

Những chia sẻ hài hước và cảm động của Mr Đàm

Trên trang cá nhân của mình, Mr Đàm chia sẻ: “Điều quan trọng nhất của bạn là gì??

Với Hưng thì sự bình yên mỗi ngày của mình, của các con, của gia đình, người thân...chính là điều thực sự quan trọng nhất đối với H lúc này! Nhớ lại đã từng bế con trên tay khi nó sốt mà lòng nặng như búa tạ, mặt mày lúc đó chắc thấy gớm lắm có lẽ chảy xệ tới rốn vì thấp thỏm lo âu! Đến khi nghe bác sĩ nói không sao … Chúa ơi nó nhẹ hết cả người ! Bao nhiu cục tạ trong lòng bay cái vèo! Không bg quên cảm giác lúc đó! Nên mình hay chúc bình an là thế.”

Đọc được những lời chia sẻ này, nhiều người không khỏi ngạc nhiên và thích thú. Hóa ra, không chỉ là một người kín tiếng về cuộc hôn nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng còn là một người cha ấm áp và cũng hết mình lo lắng, săn sóc, thức đêm thức hôm để chăm con mỗi khi đổ bệnh. Mọi sự chỉ nhẹ nhàng khi bác sĩ cởi gánh nỗi lo về các con, nam ca sĩ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Và đặc biệt, dù hết lòng thương yêu, lo lắng cho con nhưng nam ca sĩ ít khi chia sẻ hay đăng tải hình ảnh thường ngày của các con lên mạng xã hội.

Con gái lớn của Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì xinh đẹp và vô cùng dịu dàng

Chỉ mãi cho tới gần đây, trong dịp sinh nhật con gái lớn của mình, Đàm Vĩnh Hưng mới đăng tải những hình ảnh xinh đẹp, dịu dàng của con lên mạng xã hội và gửi đến con ngàn lời chúc tốt đẹp.

Hiện tại, những chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú về câu chuyện đầy cảm động mà vẫn không thiếu chút hài hước quen thuộc của Mr Đàm như thường ngày.