Chiều ngày 10/11, trong buổi tham gia trả lời ý kiến đại biểu Quốc hội về các vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, các ý kiến đại biểu về dư luận "lùm xùm" nghi vấn thất thoát tiền từ thiện liên quan một số nghệ sĩ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, hiện Bộ Công an đang giao cho Cục Cảnh sát hình sự tiến hành thụ lý, kiểm tra xác minh các nguồn tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin của người dân về hoạt động quyên góp, nhận từ thiện, cứu trợ trong đợt mưa lũ xảy ra tại miền Trung năm 2020 của một số nghệ sĩ để làm rõ theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Tô Lâm thông báo về diễn biến mới nhất của việc điều tra lùm xùm từ thiện giới nghệ sĩ

Bên cạnh đó, bộ trưởng cũng cho biết đang tiến hành rà soát đơn thư khiếu nại, rà soát các tài khoản ngân hàng làm từ thiện và phối hợp với chính quyền địa phương để sớm đưa ra kết luận chính xác nhất sau hàng loạt những thắc mắc của người dân về vấn đề từ thiện của giới nghệ sĩ trong thời gian trước đây.

Động thái đanh thép này của Bộ Công An đã nhận được sự ủng hộ vô cùng lớn và mạnh mẽ của dư luận cũng như cư dân mạng.

Tuy nhiên, ngay sau khi Bộ Công An có những công bố chính thức này, Đàm Vĩnh Hưng - một trong những cái tên nổi cộm trong số những nghệ sĩ được Bộ Công An rà soát hoạt động từ thiện, đã bất ngờ thông báo đặt chân đến Mỹ vào sáng sớm nay ngày 11/11. Ngay lập tức, động thái này của nam ca sĩ đã khiến nhiều người ngỡ ngàng, ngơ ngác và cho thắc mắc liệu đây có phải là dự tính hay đơn thuần chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Sáng sớm nay ngày 11/11, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo đã sang Mỹ

Theo những gì Đàm Vĩnh Hưng thông báo trên trang cá nhân, có thể thấy, lý do xuất cảnh về Mỹ của nam ca sĩ là đi biểu diễn. Cụ thể, Mr Đàm thông báo: “Sáng thức dậy ở một nơi xa nhưng không hề lạ! Ăn mặc dư thế lày có được tính là trend hong ta? Hưng đã có mặt tại Mỹ rồi nha các tình iu ơi! Các show diễn tại Mỹ và Canada có hình ĐVH trên poster hoàn toàn là THẬT và Hưng được ban tổ chức xếp cho hát từ 8 đến 15 bài nha các fans iu dấu của Hưng ! Mọi người yên tâm nhé”

Có thể thấy, đây dường như là kế hoạch đã được lên trước đó của nam ca sĩ chứ hoàn toàn không phải ‘hành động phát sinh’ sau động thái mới nhất của Bộ Công An về vấn đề từ thiện. Tất cả có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, sự trùng hợp này lại xảy ra trong giai đoạn nhạy cảm nên Mr Đàm phải đón nhận nhiều lời lẽ công kích không hay cũng là điều không khó hiểu.

Hình ảnh của Đàm Vĩnh Hưng bên chiếc xe sang ở Mỹ

Khung cảnh check in ở ngôi nhà bên trời Tây

Chuyến đi bất ngờ này khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng

Chính bởi lý do này, người hâm mộ của Mr Đàm có thể yên tâm rằng nam ca sĩ hoàn toàn không ‘trốn chạy’ như nhiều nguồn tin đã đưa. Và bên cạnh đó, người dân cũng có thể hoàn toàn an lòng bởi Bộ Công An cũng đã thông báo về diễn biến việc điều tra các lùm xùm từ thiện của một số nghệ sĩ nổi cộm hiện nay.

Trước đó, trong buổi làm việc chiều qua, bộ trưởng Tô Lâm cũng đã cho biết: “Mọi công việc đang tiến hành theo đúng quy định của pháp luật”. Do đó, tất cả mọi người đều có thể yên tâm và hy vọng và một cái kết ‘có hậu’ cũng như đúng pháp luật nhất.