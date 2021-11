Đau thương khoảnh khắc nam thanh niên trượt ngã vào gầm xe tải tử vong tại chỗ

Mạng xã hội giao thông Quốc gia mới đây vừa đăng tải những hình ảnh về vụ tai nạn thương tâm ở Bát Xát, Lào Cai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng của vụ tai nạn (Nguồn: 91.com.vn)

Cụ thể, một đoạn video chỉ dài khoảng vài chục giây khi lại khoảnh khắc kinh hoàng lúc chiếc xe tải va chạm với chiếc xe máy đi ngược chiều và dẫn đến sự việc đáng tiếc. Theo đó, hình ảnh trích xuất camera cho thấy, một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao bị ngã trượt vào gầm xe tải chạy chiều ngược lại. Cú va chạm đã khiến nam thanh niên không qua khỏi, tử vong tại chỗ.

Hình ảnh trích xuất từ camera hành trình của chiếc xe tải

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe máy bị trượt dài trên đường đã để lại nhiều dấu vết cày xuống mặt đường và bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu ghi nhận, vụ tai nạn xảy ra tại Bát Xát, Lào Cai. Tuy nhiên, theo hình ảnh ghi trên camera hành trình, vụ việc có thể đã xảy ra từ nhiều năm trước và được đăng lại trên các diễn đàn về giao thông hiện nay.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người ám ảnh

Dù vậy, đây cũng là một lời cảnh tỉnh danafh cho những người tham gia giao thông mất thiếu thận trọng trong xã hội ngày nay. Với những đoạn đường trơn trượt hoặc các phương tiện giao thông đã thiếu đi tính an toàn, người điều khiển cần chú ý và cẩn thận, tỉ mỉ khi di chuyển đê tránh gây ra các trường hợp đáng tác, làm ảnh hưởng đến những xung quanh.

Hiện tại, đoạn video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng vẫn đang nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng./.