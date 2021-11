Điện Biên: Bị máy xúc đâm từ phía sau, cụ bà rong xe đạp tử vong thương tâm

Sáng ngày 4/11, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin về một đoạn video ghi lại vụ tai nạn thương tâm tại Điện Biên khiến nhiều người xót xa.

Clip ghi lại toàn cảnh vụ ta nạn thương tâm giữa chiếc máy múc và bà cụ dắt xe trên đường (Nguồn: MXH giao thông Quốc gia)

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào 7h37 ngày 3.11, trên địa bàn Thanh Hưng Tp. Điện Biên Phủ Điện Biên. Hình ảnh trích xuất từ camera nhà dân gần đó cho thấy, 1 người phụ nữ lớn tuổi đang rong xe đạp thì bất ngờ bị chiếc xe máy xúc đâm từ phía sau ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Chiếc xe đạp hư hỏng nặng nằm cách đó không xa.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân gần hiện trường đã vô cùng bàng hoàng, hoảng sợ và chạy đến nơi xảy ra va chạm nhưng đã không thể cứu vãn được. Những người có mặt tại hiên trường cũng vô cùng bức xúc, cho rằng người lái chiếc máy múc đã di chuyển quá ẩu và không quan sát kĩ nên gây ra vụ tai nạn thương tâm.

Chiếc máy múc di chuyển ngay phía sau bà cụ đang dắt xe đạp

Vụ va chạm khiến bà cụ tử vong tại chỗ vô cùng thương tâm

Hình ảnh trước đó cho thấy, đoạn đường trên không có nhiều người qua lại và mật độ giao thông tương đối thoáng. Bà cụ dắt xe đạp đi rất thong thả, chậm rãi và sát vào lề đường bên phái. Thế nhưng chỉ vài giây sau khi chiếc máy xúc xuất hiện với vận tóc khá nhanh, bà cụ đã bị đâm ngược từ phía sau và tử vong tại chỗ.

Cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khi nhận được thông báo về vụ tai nạn và khẩn trường điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Đoạn clip ghi lại toàn cảnh vụ tai nạn đang được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Rất nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc, phẫn nộ với hành vi cẩu thả, vô trách nhiệm của người điều khiển máy múc và mong rằng người này sớm nhận được hình phạt thích đáng cho hành vi sai trái này của mình./